На должность главы Рижского порта выдвинут Ансис Зелтиньш

Комиссия по отбору претендентов на должность управляющего Рижским свободным портом признала лучшей кандидатуру председателя совета АО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Ансиса Зелтиньша.

23 мая председатель конкурсной комиссии, председатель правления Латвийской морской администрации Янис Крастиньш сообщил агентству ЛЕТА , что заявки на должность управляющего Рижским портом подали 24 претендента, но многие из них не пройдут в следующий тур конкурса,

Сегодня Крастиньш сообщил, что после интервью комиссия единогласно выбрала одного кандидата и объявила об этом правлению порта.

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Советник председателя правления Рижского порта Марек Гайлитис подтвердил агентству ЛЕТА, что порт получил эту информацию, и предложенный комиссией кандидат - Зелтиньш.

Он приглашен на заседание правления Рижского порта, которое состоится 28 июня.

По информации на сайте ЛДз, Зелтиньш получил степень магистра менеджмента в британском Салфордском университете и степень магистра/бакалавра в Латвийской морской академии. С 2000 года работал в сфере морского транспорта на различных предприятиях отрасли, был советником Минсообщения в постоянном представительстве Латвии в ЕС.

Должность управляющего Рижским портом освободилась после того, как 10 марта 2017 года ее по собственному желанию покинул Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.