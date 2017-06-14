Отстраненным чиновникам СГД предложили другие должности; зарплата сохранится

Глава СГД Илзе Цируле
 

Глава СГД Илзе Цируле. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Отстраненным от исполнения обязанностей должностным лицам Управления финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) Кристине и Максиму Богдановым предложено занять другие должности с сохранением зарплаты, заявила представитель СГД Алена Зандере. Если Богдановы на это не согласятся, они сохранят нынешние должности, но будут отстранены без сохранения зарплаты.

Максиму Богданову предложена должность главного налогового инспектора третьего отделения первого отдела взыскания Управления по взысканию долгов, так как у него экономическое образование. В свою очередь Кристине Богдановой предложена должность главного юриста отдела правовых актов Управления по рассмотрению юридических и досудебных споров, так как у нее образование юриста, выяснил TVNET.

«Распоряжение о предложении этих должностней гендиректор СГД Илзе Цируле подпишет в четверг с утра, и тогда Богдановым по месту жительства будут высланы заказные письма. Кроме того, СГД свяжется с ними по телефону. Предусмотрено, что Богдановы сохранят зарплаты», - сказала Зандере.

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В случае, если Богдановы не согласятся, они сохранят нынешние действия, однако на время следствия в рамках уголовного процесса их отстранят от исполнения обязанностей, и зарплату они не получат.

Как уже писал Русский TVNET, 12 июня Полиция безопасности провела обыск на месте работы подозреваемой в разглашении гостайны сотрудницы финансовой полиции СГД Кристине Богдановой.

В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что обыск проводится в рамках уголовного процесса, начатого по статье 94-й Уголовного закона о разглашении государственной тайны. Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Адвокат супружеской четы Богдановых Алла Юраш подтвердила агентству ЛЕТА, что ее подзащитные не задержаны, но в отношении них применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. Что им инкриминируется, ей пока не ясно, сказала адвокат. От более подробных комментариев она воздержалась, сославшись на подписку о неразглашении информации.

За умышленное разглашение гостайны, совершенное лицом, которое было предупреждено о ее неразглашении, но не имеющее признаков шпионажа, предусмотрены лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Максим Богданов - сын Леонида Богданова, бывшего начальника Управления по борьбе с организованной преступностью, ныне директора службы безопасности предприятия «LasRosTrans», входящего в группу АО «Ventspils nafta».

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