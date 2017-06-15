ЦГЯ бьет тревогу: часть выпускных прошла без перевода на латышский

Центр государственного языка (ЦГЯ) обнаружил, что в нескольких учебных заведениях выпускные проводились на иностранном языке.

Для того чтобы удостовериться, что публичные мероприятия проводятся на государственном языке, старшие инспекторы ЦГЯ в этом году провели проверки в 16 учреждениях образования и оказалось, что в пяти из них не обеспечивался перевод на госязык.

ЦГЯ подчеркивает, что в соответствии с законом о госязыке публичные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Если же на мероприятии используется иностранный язык, организаторы обязаны обеспечить перевод. Он не обязателен для литературных, музыкальных и других выступлений.

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ЦГЯ направил учреждениям образования письма с напоминанием об этих требованиях.

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