Полиция стран Балтии «даст бой» агрессивным демонстрантам

Полицейские из служб быстрого реагирования и спецподразделений Эстонии, Латвии и Литвы сегодня проводят учения в эстонском поселке Клоога по задержанию вооруженных преступников. Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

В учениях принимают участие подразделения быстрого реагирования стран Балтии, а также спецподразделение «K-Komando» из Эстонии, «Aras» из Литвы и «Omega» из Латвии. Согласно легенде, в ходе учений в Клоога спецподразделения будут отрабатывать задержание опасных преступников, а вблизи Пайде - разрешать ситуацию с агрессивно настроенными демонстрантами.

Руководитель бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Эстонии Марти Магнус рассказал, что на учениях будет отрабатываться привлечение полицейских подразделений из других государств и проведение совместных операций. «Совместные учения спецподразделений мы проводили в Эстонии и раньше. В этот раз мы пройдем все этапы по привлечению зарубежных коллег, начиная с просьбы об оказании помощи и до задержания вооруженных преступников», - сказал Магнус.

Реклама

«Нам важно знать, как коллеги из соседних государств действуют в кризисных ситуациях.

Разрешение конфликтных ситуаций с участием большого числа людей и задержание опасных преступников должны быть основательно продуманы тактически и стратегически. Решающее значение имеет то, чтобы в ситуации реальных событий все подразделения действовали слаженно и эффективно», - сказал майор полиции.

В ходе учений будет проиграна ситуация по встрече подразделений на границе и эскортирование к месту сбора.