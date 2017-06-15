Наконец-то! Сейм утвердил нового начальника KNAB

Сейм сегодня утвердил Екаба Страуме на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). 6 июня его назначение на этот пост одобрило и правительство.

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41-летний Екаб Страуме ранее работал в Службе военной разведки и безопасности, его стаж составляет более 16 лет, в том числе десять лет на должности начальника управления. До этого он служил в бюро Госполиции, которое занималось борьбой с коррупцией до учреждения БПБК.

Страуме окончил Латвийскую полицейскую академию, учился на курсах повышения квалификации в США и НАТО. Страуме за время своей карьеры получил 11 наград, имеет доступ к особо секретным объектам государственной тайны и к секретной информации НАТО.

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