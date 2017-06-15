Сейм запретил использование диких животных в цирке

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Рига, 15 июня, ЛЕТА. Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, хотя ответственная комиссия ранее одобрила другую формулировку.

Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов не поддержал предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

Таким образом, Сейм не стал менять одобренную в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе.

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С инициативой запретить использование в цирковых представлениях диких животных в 2015 году выступила Продовольственно-ветеринарная служба.

Использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах. В латвийских цирках дикие животные постоянно не размещены - все используемые в цирковых представлениях в Латвии дикие животные ввозятся передвижными цирками из других стран.

В Сейм также было подано 26 тыс. подписей под петицией «Человечный цирк», предлагающей прекратить использование животных в цирке.

Протест у Сейма против использования животных в цирке

Фото: Протест у Сейма против использования животных в цирке0


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