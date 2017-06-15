«Меня хотят уволить, как быть?»... 12 самых популярных ситуаций, связанных с увольнением с работы

Рига по сравнению с другими городами Латвии, как известно, отличается самым низким уровнем безработицы. И сегодня ситуация на рынке труда, казалось бы, благоволит работнику. Но несмотря на это, столкнуться с увольнением может каждый из нас. В этот момент главное – быть уверенным, что работодатель не нарушает закон. Хотя случается такое, увы, довольно часто – об этом можно судить по вопросам читателей, столкнувшихся с прекращением рабочих отношений не всегда законными способами. Что делать в таком случае? Где искать правды? И на чьей стороне закон о труде? Наш эксперт в этих вопросах – консультант Государственной трудовой инспекции Линда Матисане.

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1.«Ситуация на рабочем месте в последние два месяца у меня складывается непростая. Работодатель меня вынуждает уволиться по собственному желанию. Я узнал, что на моё место у директора просто есть свой претендент. Но я сам увольняться не хочу. При этом работу я не прогуливаю, выполняю свои обязанности исправно, что мне делать?»

Самое главное, что нужно знать: работодатель не имеет права просто так, без обоснования прервать трудовой договор.

Если работник выполняет свои трудовые обязанности в соответствии с заключенным трудовым договором, то бояться ему нечего.

Просто продолжайте работать, и ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры директора написать заявление об уходе - у него нет такого права. Но если работодатель вдруг прервет трудовой договор без основания, то работник имеет полное право для защиты своих прав обратиться в суд. Однако есть случаи, когда работодатель может уволить работника – см. прил. 1.

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2.«Работодатель предложил мне уволиться по «соглашению сторон», хотя речь идет о сокращении вакансии. Как мне правильно поступить? Какая есть разница между сокращением должности, соглашением сторон и увольнением по собственному желанию?»

Разница есть, и заключается она, в том числе и в выплате компенсации. Так, если к компании происходит сокращение количества работников, то работодатель обязан выплатить сотрудникам выходное пособие, компенсацию за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск и невыплаченную зарплату. Сколько? см. прил. 2.

В свою очередь, во всех других случаях увольнения – «соглашение сторон» и «по собственному желанию» – Трудовое законодательство не предусматривает выплату выходного пособия. Другими словами, если работодатель сокращает вакансию, но настаивает на другой причине увольнения, то он хочет сэкономить деньги. У работника есть полное право не подписывать двустороннее (обоюдное) соглашение, если условия расторжения рабочий отношений его не устраивают.

3.«Меня хотят уволить за две недели до конца испытательного срока. Разве имеет работодатель имеет право так делать? Не должен ли он дождаться окончания 3-месячного срока, чтобы окончательно решить это вопрос?»

Во время испытательного срока как у работодателя, так и у работника есть право расторгнуть трудовой договор, в письменном виде предупредив другую сторону за три дня. Работодатель, согласно 47 статье Закона о труде, может прервать трудовой договор в течение всего проверочного срока. В том числе так же и в последний день срока. Так что работодатель в данном случае ничего не нарушает.

4.«Работодатель присмотрел на моё место другого сотрудника, хотя я не нарушаю условия работы. Проблема в том, что мне создали невыносимые условия работы, придираются по каждой мелочи, заставляют работать в выходные дни и пр. Боюсь, что скоро не выдержу в моральном плане. Как доказать тот факт, что работодатель создает для меня невыносимые условия труда и таким образом вынуждает уволиться?»

Прямая обязанность работодателя – обеспечить работникам безопасные и не вредящие здоровью условия труда. Это определено 29-й статьей Трудового закона. Фактически эта статья запрещает работодателю предвзято относиться к своим работникам в зависимости от их возраста, пола, расы, религиозной и политической принадлежности, национальности и пр. Если читатель уверен, что на него оказывается психологическое воздействие, то у него есть полное право обратиться в суд и требовать возмещение за моральный ущерб. Так как в вопросе читателя мало конкретной информации, то Трудовая инспекция рекомендует обратиться к ним за получением консультации.

5.«Месяц назад я заболела, на работу не пошла, предупредив работодателя в тот же день о своей ситуации. Однако к врачу смогла попасть только через 2 дня. Врач же смог выписать больничный только в день приема. После выздоровления я принесла больничный на работу, но теперь у меня спрашивают: где я была 2 дня и почему нет на ти дни справки от врача? Считают эти дни прогулами и обещают уволить. Что делать в таком случае?»

С одной стороны, прогул, конечно же, может считаться нарушением трудового договора. Но с другой стороны, работодателю для начала нужно оценить серьезность этого нарушения. Если оно все-таки не является существенным, то работодатель может сделать работнику выговор или замечание. В свою очередь, только в том случае, когда нарушение является серьезным, работодатель имеет право разорвать трудовой договор согласно первой части 101 статьи первого пункта Закона о труде, где работник без уважительной причины существенно нарушает трудовой договор или определенный трудовой порядок.

6.«Меня уволили по сокращению штата, объяснив, что такая вакансия предприятию больше не нужна. Однако через месяц фактически на моё место взяли человека, у которого должность по названию схожа с моей, хотя звучит немного иначе, да и круг обязанностей точно такой же. Могу ли претендовать на свою старую должность и считается ли такое увольнение законным?»

122 статья Закона о труде говорит следующее для этого конкретного случая. Если работник считает, что расторжение трудового договора в связи с сокращением штата было необоснованным и этому есть доказательства, то у него есть право требовать через суд признание о расторжении трудового договора недействительным в течение одного месяца с момента получения увольнения. Работник имеет полное право обратиться в суд с просьбой о восстановлении на рабочем месте. Если суд признает увольнение незаконным и обяжет восстановить работника в прежней должности, то работодатель вынужден будет это сделать, как это устанавливает вторая часть 124 статьи Закона о труде.

Важно знать, что в соответствии с первой частью 126-й статьи Трудового закона работнику, который был незаконно уволен с работы и восстановлен на предыдущей работе, работодатель должен будет выплатить среднюю зарплату за все то время, что он не работал. Если работодатель не исполняет это решение суда, то у работника есть право обратиться за помощью к судебному исполнителю.

7.«Год назад я родила ребенка, сейчас хочу вернуться на прежнее место работы, однако на моё место на время взяли другого сотрудника, у которого нет детей. Работодатель при личной встрече сказал мне, что новый работник для него предпочтительней, так как без детей он будет лучше работать. Что мне делать? Имею ли я право на свою старую должность?»

Четвертая часть 156 статьи Закона о труде говорит о том, что работник, который использует отпуск по уходу за ребенком (декрет), сохраняет за собой предыдущее место работы. Другими словами, работодатель обязан предоставить вам прежнее место работы. Но если это невозможно (например, такой должности больше нет), то работодатель обеспечивает похожую или равноценную работу с не менее благоприятными рабочими условиями и правилами трудоустройства.

Стоит заметить, что работодателю запрещено расторжение трудового договора с беременной, а также с женщиной в послеродовой период до одного года, а если женщина кормит ребенка грудью – на протяжении всего срока кормления, но не дольше как до двух летнего возраста ребенка, за исключением случаев, определенных пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 части первой статьи 101 настоящего закона – см. прил. 1.

8.«Я скрыла от своего работодателя, что беременна, но узнав об этом, он говорит, что мой поступок (сокрытие факта беременности) является поводом для увольнения с работы. Разве со мной имеют право так поступить?»

Работодатель не имеет право увольнять беременную, за исключением случаев, которые указаны в 1,2,3,4,5, и 10 пункте первой части 101 статьи Закона о труде. Тот факт, что женщина не сообщила о своей беременности, не может являться объективным основанием для увольнения.

9.«Я работаю бухгалтером на предприятии, и из-за меня Служба государственных доходов начислила штраф в размере 200 евро предприятию. Теперь работодатель хочет меня уволить из-за того, что у компании возникли из-за меня убытки. Имеет ли он на это право?»

Чтобы работника уволить, основываясь на обстоятельствах, которые связаны с его поведением, работодателю нужно доказать вину работника и нужно соблюсти порядок увольнения определенный в законе. Информируем, что государственная трудовая инспекция не предоставляет пояснения о трудовом споре в конкретном случае, так как в случае правового спора берутся во внимание все обстоятельства дела, разъяснение сторон, документы и тд.

10.«Меня хотят уволить, так как месяц назад достигнут пенсионный возраст. Но я сказала, что хочу работать и дальше, не хочу уходить на пенсию. Имеет ли право работодатель меня уволить?»

Закон о труде не предусматривает право работодателя уволить сотрудника в связи с достижением им пенсионного возраста.

11.«Я довольно часто болею, плюс часто болеют двое моих детей. Из-за этого факта работодатель недоволен – считает, что я не работаю, а постоянно сижу дома. Могут ли меня уволить из-за частой болезни?»

Согласно с 11 пунктом первой части 101 статьи у работодателя есть право в письменном виде прервать трудовой договор, если работник из-за временной нетрудоспособности не работает более шести месяцев (в случае, если нетрудоспособность непрерывна) или – один год в течение трех лет (если нетрудоспособность повторяется с перерывами). В этот период не засчитывают отпуск по беременности и родам, а также время нетрудоспособности, если ее причиной является несчастный случай на работе или профзаболевание.

12.«Работодатель хочет изменить трудовой договор, но я с этим категорически не согласен из-за худших условий нового трудового договора. Однако начальник объявил: кто не будет подписывать новый договор, сразу будет уволен. Насколько действия директора соответствуют закону о труде?»

У работодателя согласно 97-й статье Закона о труде есть права предлагать работнику поправки к трудовому договору. Работодатель в одностороннем порядке имеет право вносить в трудовой договор изменения с тем условием, что работник, который не согласен их выполнять, потеряет место. ТО есть в данном конкретном случае работодатель не нарушает закон. Однако стоит учесть, что у поправок к трудовому договору должны быть обоснования.

Приложение 1. Когда вас все-таки могут уволить?

Первая часть 101-й статьи Трудового закона включает в себя 11 пунктов, в соответствии с которыми у работодателя есть право уволить работника без его согласия:

работник без оправдательной причины существенно нарушил трудовой договор или установленный распорядок труда;

работник при выполнении работы действовал противоправным образом и утратил доверие работодателя;

работник при выполнении работы поступил безнравственно и такие действия несовместимы с продолжением трудовых правовых отношений;

работник при выполнении работы находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

работник грубо нарушил правила охраны труда и поставил под угрозу безопасность и здоровье других лиц;

работник не имеет достаточных профессиональных навыков для выполнения работы в соответствии с договором;

работник не может выполнять работу по договору по состоянию здоровья, что подтверждено заключением врача;

если на работе восстановлен работник, который ранее занимался этой работой;

на предприятии сокращается количество работников;

ликвидируется работодатель — юридическое лицо или общество персонала;

работник из-за временной нетрудоспособности не работал более чем шесть месяцев, если трудоспособность была непрерывна, или длилась один год в течение трехлетнего периода, если нетрудоспособность повторялась с перерывами, в этот период не включаются отпуск по беременности и родам, а также время нетрудоспособности, связанное с несчастным случаем на работе, причина которой связана с влиянием факторов рабочей среды, или профессиональное заболевание.

Приложение 2. На какую компенсацию вы можете рассчитывать?

в размере средней зарплаты, если работник работал у конкретного работодателя менее пяти лет;

в размере 2 средних зарплат, если работник работал у конкретного работодателя от пяти до 10 лет;

в размере 3 средних зарплат, если работник работал у конкретного работодателя от 10 до 20 лет;

в размере 4 средних зарплат, если работник работал у конкретного работодателя более 20 лет.

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