Читать полезно! Рижанин нашёл в книге 500 евро

Иногда чтение книг обогащает человека не только духовно, но и материально. Об этом свидетельствует необычная история, которая недавно произошла с одним рижанином.

Станислав Барбарчик опубликовал в Facebook необычный пост. «А вы когда нибудь находили в книге, которую вам дали почитать, 500 евро?» - написал он. «Нормальная закладка», - поиронизировали его подписчики.

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Кстати, судя по всему, такие ситуации не такая уж и редкость - в комментариях пользователь соцсетей Александра рассказала, что также попадала в похожую ситуацию. «Мне однажды подруга ткани принесла на пошив, а оттуда 300 лат выпали», - написала она.

Из комментариев к публикации также следует, что Станислав всё-таки отдал ценную находку ее владельцу. «Вернул все до копейки», - написал он. «Классная проверка, ты молодец!» - прокомментировали его друзья.

А как поступили бы вы?

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