Читать полезно! Рижанин нашёл в книге 500 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / tunguska

Иногда чтение книг обогащает человека не только духовно, но и материально. Об этом свидетельствует необычная история, которая недавно произошла с одним рижанином.

Станислав Барбарчик опубликовал в Facebook необычный пост. «А вы когда нибудь находили в книге, которую вам дали почитать, 500 евро?» - написал он. «Нормальная закладка», - поиронизировали его подписчики.

Реклама

Кстати, судя по всему, такие ситуации не такая уж и редкость - в комментариях пользователь соцсетей Александра рассказала, что также попадала в похожую ситуацию. «Мне однажды подруга ткани принесла на пошив, а оттуда 300 лат выпали», - написала она.

Из комментариев к публикации также следует, что Станислав всё-таки отдал ценную находку ее владельцу. «Вернул все до копейки», - написал он. «Классная проверка, ты молодец!» - прокомментировали его друзья.

А как поступили бы вы?

Еще по этой теме
Француз нашел 100 кг золота в унаследованном доме

Француз нашел 100 кг золота в унаследованном доме

Курьезное ограбление в Даугавпилсе: преступник оставил свои документы

Курьезное ограбление в Даугавпилсе: преступник оставил свои документы

В США пенсионер нашел в гараже картину, стоимостью почти 15 млн долларов

В США пенсионер нашел в гараже картину, стоимостью почти 15 млн долларов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR

reklama.vesti.lv

В Туле экстренно госпитализировали Николая Расторгуева Showbiz

В Туле экстренно госпитализировали Николая Расторгуева

Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека Wo&Men

Ученые выяснили, как одиночество влияет на человека

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом Wo&Men

Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом

58-летняя Надежда Кадышева высказалась о пластических операциях Showbiz

58-летняя Надежда Кадышева высказалась о пластических операциях

На грани: Вивьен Вествуд представила новую коллекцию Wo&Men

На грани: Вивьен Вествуд представила новую коллекцию

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
OFFICE MANAGER
OFFICE MANAGER
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
BŪVDARBU VADĪTĀJA PALĪGU
http://alkoutlet.lv

Темы

 