Владельцам зданий придется проводить энергосертификацию. Стоимость - сотни евро

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об энергоэффективности зданий, которые вменяют в обязанность собственникам строений проведение энергосертификации.

Также закон гласит, что владельцы зданий должны информировать покупателя или арендатора о показателях энергоэффективности строения.

Собственники всех общественных зданий обязаны размещать энергосертификат на видимом для посетителей месте. Также на собственников общественных зданий возлагается ответственность за проведение энергосертификации.

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Таким образом, увеличивается число зданий, которым необходимо провести энергосертификацию. В энергосертификате указывается не только годовое потребление энергии, но и даются рекомендации по повышению энергоэффективности, что в перспективе потенциально может снизить расходы на содержание конкретного здания и будет способствовать снижению энергобаланса в государстве в целом.

Повышение энергоэффективности позволит снизить потребление энергии в зданиях и объем выбросов углекислого газа в атмосферу, указывает Министерство экономики.

Цена одного энергосертификата может составлять от 300 до 1500 евро в зависимости от местонахождения объекта, размеров здания или его части, сложности и рыночных условий. Выполнение требований закона может привести к повышению стоимости здания или его части, арендной платы или продажной стоимости.