Как спасти больную медицину Латвии? Министр ответил: за ваши же налоги!

Коалиционные партии договорились поднять на один процент взносы социального страхования, чтобы получить финансирование для реформы здравоохранения. Это решение означает, что будет увеличена налоговая нагрузка на рабочую силу, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Как отметил радиостанции министр экономики Арвил Ашераденс, такой решение — это разумный компромисс, который был необходим.

«Мне кажется, что самое важное сейчас — что правительство решительно двигает вопрос по здравоохранению. Мы, конечно, можем обсуждать, как могло бы быть лучше, но посмотрите, что сейчас происходит с людьми, посмотрите, что происходит в социальных сетях. На людей, у которых откладывают операции только потому, что не хватает специалистов. Где проводить эти операции?», — сказал министр.

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Ашераденс добавил, что повышение налога на рабочую силу позволит платить более высокие зарплате медикам.

«Мы сегодня врачам платим 700 евро. Извините, но это неадекватная оплата за их труд. Этот вопрос, который был не решенным десятки лет, сегодня, наконец, оказался на повестке дня правительства. Он очень тяжелый, очень болезненный, очень противоречивый. Но правительство очень решительно его продвигает. Есть намерение на следующей неделе окончательно его решить, дать сигнал врачам, что он будет решен», — заключил глава Минэкономики.

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