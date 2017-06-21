Рижанка в Латинской Америке: Сальса, чемоданчик с травой и выход из зоны комфорта

 

Фото: facebook.com/jusha.prohozaja

Виктория Пушкеле


9 стран, 36 мест проживания, 39 сантиметров срезанных волос и 12-килограммовый рюкзак с самым необходимым на 6 месяцев. Рижанка Юлия Прохожая рассказывает о том, почему полезно выйти из зоны своего комфорта, и что делать, если кажется, что жизнь проносится мимо тебя где-то в другом месте.

Фото: Facebook/Юлия Прохожая

«За год до того, как я улетела, у меня началась «черная осень», своеобразный кризис, хотя никаких предпосылок к этому не было. Мне стало интересно, каково это - изменить свою жизнь. Ведь многие мои знакомые лет в 20 уезжали за границу по программе Erasmus или просто поработать, а у меня всегда была размеренная жизнь в духе: «Я закончила школу - я поступаю в университет - пока учусь в ВУЗе, надо начать работать - получаю диплом - карьера, все дела». Всегда было ощущение, что пока я здесь, где-то в другом месте жизнь проносится мимо меня", - рассказывает татуированная девушка, совершившая путешествие по маршруту Рига-Лондон-Майями-Коста-Рика-Панама-Колумбия-Португалия.

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Большую часть этого пути Юлия, которая еще пять лет назад в двухнедельное путешествие отправлялась с чемоданом внушительных размеров, проделала наедине со своим 12-килограммовым рюкзаком.

«В прошлом году мой друг со своей девушкой решили сорваться в путешествие и сказали мне: «Собирай вещи». Уехать с одним рюкзаком на полгода, при том, что вещи я любила всегда, было очень сложно. Я очень хотела проверить, будет ли мне где-то лучше, чем здесь.

Изначально мы хотели быть волонтерами на Техасском ранчо, но потом, побоявшись, что зимой там может быть снег, выбрали Коста-Рику. Мой друг где-то прочитал, что там живут самые счастливые люди»,

- рассказывает Юлия.

На билеты в один конец молодые люди собирали деньги «по друзьям» - Юля признается, что незадолго до старта «спустила» все свои накопления на новое увлечение - прыжки с парашютом. Впрочем, как она сама написала на Facebook после путешествия: «Теперь с парашютом прыгать не хочу, а хочу поднимать уровень своего испанского и сальсы с бачатой».

Финансовая сторона определялась тем, что молодые люди смогли взять свою работу с собой - трудились удаленно. Кроме того, на протяжении всего путешествия им практически не приходилось платить за жилье - аренде дорогих гостиниц Юлия предпочла заниматься волонтёрской деятельностью в необычных местах, которые за несколько часов работы в день предоставляют жильё, искать варианты кратковременного размещения с помощью каучсерфинга (комьюнити свободных путешественников, безвозмездно представляющих друг другу жилье - прим.ред.), арендовать койко-место в хостелах.

*Первые 40 минут нашей беседы Юлия, которая не так давно вернулась в Латвию, чтобы «сделать передышку», без передышки рассказывает о каждом этапе путешествия, практически не оставляя шансов задать ей вопросы. С каждой минутой история обрастает всё более интересными подробностями, а я слушаю, затаив дыхание.

Коста-Рика

Коста-Рика, тропический лес на Карибском побережьеКоста-Рика, тропический лес на Карибском побережье. Фото: Юлия Прохожая

«Первым местом нашей «волонтёрской» локации стал йога-центр в Коста-Рике. Находясь там, я поняла, что было немного неправильно приехать в латинский мир и жить в азиатском центре, хозяевами которого были классические американцы из Штатов. Через неделю я решила отделиться от своей компании. Предпосылкой к этому стало знакомство с парнем из Израиля, который на тот момент уже 9 месяцев путешествовал по миру, а в Коста-Рике жил у парня с каучсерфинга. До этого к такому виду размещения я относилась так: «О боже мой, как можно пригласить какого-то незнакомого человека к себе в дом? Как можно приехать в гости к незнакомому человеку?», а в итоге я попробовала и каучсерфинг, и автостоп», - на одном дыхании рассказывает Юлия.

«Ты ломаешь все свои стереотипы и расширяешь границы. В обычной жизни ты самостоятельная единица, у которой есть машина, работа, статус. А тут ты просто какой-то непонятный человек с рюкзаком, голосующий на обочине»,

- вспоминает девушка.

Следующей локацией в Коста-Рике для Юлии стал хостел на Карибском побережье, в котором она работала 15 часов в неделю на протяжении 12 дней.

«Несмотря на то, что Коста-Рика - развивающаяся страна, продукты там раза в 4 дороже. Для примера - килограмм яблок там стоит 11 евро. В Коста-Рике мы питались исключительно рисом, яйцами, бобами и бананами», - путешественница рассказывает о ценах в далёкой стране Латинской Америки.

Панама

Поев что-то кроме бобов и риса на островах Бокас-дель-Торо, где девушка провела два дня, Юлия отправилась в новое «волонтерское» место - расположенный в горах маленькой деревушки хостел, главной концепцией которого был отдых для людей, уставших от тусовок; после - в ресторанчик на побережье, в котором рижанка смогла воплотить в реальность свою идею фикс десятилетней давности - поработать официанткой.

Панама. Вид на горы из провинции Чирики из деревни на 300 жителей.Панама. Вид на горы из провинции Чирики из деревни на 300 жителей.. Фото: Юлия Прохожая

О дальнейшем ходе поездки путешественница рассказывает следующее: «Ещё в Латвии я сказала ребятам: «В Колумбию? Никогда! Ни ногой! Там слишком опасно». В итоге один парнишка из Венесуэлы смог убедить меня, что мне стоит изменить свои планы и поехать именно туда. С этого и началось всё самое интересное».

Колумбия

"И вот я прилетела в колумбийский город Кали - мировую столицу сальсы. Мальчик, которого я нашла с помощью каучсерфинга, встретил меня в аэропорту и бесплатно заселил в хостел. Всё потому, что с его апартаментами, в которых я должна была остаться на трое суток, что-то произошло. Я верю, что есть некие пути-дорожки, предначертанные нам свыше - как только ты становишься на свой путь, все вокруг начинает образовываться.

На следующий день я просто лежала в гамаке, читала книгу и думала, как хорошо, что сейчас я умею ничего не делать, пока со словами «Я еду к себе в дом на юг города. Там бассейн, сегодня дико жарко!» ко мне не подошел владелец хостела.

В итоге в свой второй день в стране, визит в которую не входил в мои первоначальные планы, я ехала на мотоцикле с колумбийцем, которого встретила час назад. Он попросил взять на колени его чемоданчик. На вопрос о том, что же там внутри, он спокойно ответил: «Как это что? Конечно, трава!»,

- рассказывает Юлия, приключения которой на этом не закончились.

Фото: скриншот Facebook

Страна оставила неизгладимые воспоминания - сальса с парнишкой из каучсерфинга в месте, где всё напоминает фильм «Грязные танцы», маленький городок в горах, где местные устраивают пикники на кладбище, мужчины в пончо и ковбойских шляпах, и даже концерт в местной школе для 16-летних школьников, которые после уроков ходят со своими учителями в бар.

Кали, Колумбия. Вид с горы Кристо Рэй. Юля: "Там у них стоит статуя Христа, который смотрит на город и оберегает его (как в Бразилии, только поменьше). Это классика для любого латиноамериканского города. Если он стоит у подножия горы - там обязательно будет статуя Христа, смотрящего на город".Кали, Колумбия. Вид с горы Кристо Рэй. Юля: "Там у них стоит статуя Христа, который смотрит на город и оберегает его (как в Бразилии, только поменьше). Это классика для любого латиноамериканского города. Если он стоит у подножия горы - там обязательно будет статуя Христа, смотрящего на город".. Фото: Юлия Прохожая


Юля вспоминает: «Я не хотела возвращаться. В Колумбии можно находиться три месяца после въезда, а потом продлить визу ещё на такой же срок.

Я решила остаться, пока меня не выпрут из страны. Хотела учить испанский и танцевать сальсу до одурения. У меня был контакт с людьми, живущими там».

Но, видимо, некая сила, направляющая по предначертанному свыше пути, действительно существует. От девушки из Голландии Юля узнала про круиз для «цифровых кочевников» - людей без дома. Это графические дизайнеры, веб-разработчики, переводчики, которые постоянно путешествуют, работая удаленно. Шутка ли, но следующий корабль отплывал именно из Колумбии, и именно в тот день, когда нашей соотечественнице нужно было либо продлевать визу, либо покидать страну.

Картахена, Колумбия. Вид на город с порта, откуда отходил корабль в Европу.Картахена, Колумбия. Вид на город с порта, откуда отходил корабль в Европу.. Фото: Юлия Прохожая


«Я вернулась потому, что хочу увидеться со своими людьми и перепаковать рюкзак. Оказалось, что вещи снашиваются. Хочу перевести дух, собраться в новое путешествие. Сейчас я понимаю - то, что я сделала, оказалось репитицей, черновиком, пусть и весьма удачным. Теперь все это предстоит переписать на чистовик, возможно, уже в другом месте»,

- завершает свой монолог Юля.

- Полгода на чужбине определённо точно тебя чему-то научили...

Фото: Facebook/Юлия Прохожая

- Да, в первую очередь путешествие научило меня тому, что я знала и так, — иногда нужно расслабиться и плыть по течению. Когда ты расслаблен, ты проходишь все свои «контрольные пункты», и в жизни сами собой появляются как люди, с которыми хочется общаться, так и интересные рабочие предложения. Просто потому, что ты не форсируешь события. Я уверена - у каждого из нас есть некая «проложенная дорожка». Ты можешь ломиться в закрытую дверь, но если она открывается в другую сторону, ничего не получится.

Ещё я научилась не делать то, что делать не хочется. Вот, например, ты приехал волонтером в место, которое не нравится, тебе вроде как неудобно отказать... А если подумать - кто эти люди тебе?

Это, конечно, звучит немного эгоистично, но если ты сам о себе не подумаешь, за тебя это не сделает никто другой. Если не хочешь делать что-либо - не делай!

Кстати, остальные это прекрасно понимают, ведь все мы люди! И напротив - надо не бояться заниматься тем, к чему тебя тянет.

- На своей странице Facebook ты написала: «Левел 80 - это когда ты носишь ощущение дома внутри себя. Но я так пока не умею. Или не хочу. Встретила фрилансера-кочевника из Перу. Путешествует уже 4 года. Говорит, что его дом там, где он находится в данный момент. Звучит очень независимо, но на деле - грустно. Как признался сам Человек - у него просто нет дома». Я бы хотела, чтобы ты прокомментировала цитату, которая очень популярна в соцсетях: «Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни переехал, ты берёшь с собой себя». Ты это почувствовала?

- Почувствовала. В начале путешествия я смотрела на людей и пыталась «забрать себе» вещи, которые приносят им радость. «Этот человек выглядит счастливым. Он живёт в палатке, у него нет денег. Он ездит по миру с людьми, которые его кормят. Заметно, что это приносит ему радость, я тоже буду так делать», - думала я. Так вот - это не работает! Методом проб и ошибок ты понимаешь, что нужно слушать и слышать себя. В поездке понимаешь, что ты такой, какой ты есть.

- Раньше ты бывала за границей исключительно в качестве рядового туриста. Изменила ли ты свое отношение к классическим путешествиям после пережитого приключения длиной в полгода?

- Изменила. В голове появился вопрос: «Блин, почему я не делала это раньше? Почему не использовала каучсерфинг вместо отелей, на которые я тратила кучу денег?".

Кали, Колумбия, хостел "Zanahoria". Команда хостела, в который Юля по стечению обстоятельств попала на 3 ночи, а потом, попутешествовав по разным местам, вернулась на месяц уже на правах волонтера.Кали, Колумбия, хостел "Zanahoria". Команда хостела, в который Юля по стечению обстоятельств попала на 3 ночи, а потом, попутешествовав по разным местам, вернулась на месяц уже на правах волонтера.. Фото: Юлия Прохожая

Я просто была не готова. Еще пять лет назад я бы физически не смогла собрать портфель с вещами, которыми буду пользоваться полгода. Когда я путешествовала с бывшим молодым человеком, я могла взять 30 кг. вещей на две недели. Видимо, все приходит тогда, когда ты к этому готов.

- Наверняка за время твоего путешествия были и переломные моменты. Кризис трех дней, недель, месяцев, или как это называется? Наверное, когда-то было страшно и грустно...

- Да, такие моменты, разумеется, были. В основном тогда, когда ты приезжаешь на новое место, где ни ты никого не знаешь, ни тебя никто не знает. Даже где магазин - ты без понятия. Тут включается тоска по дому, ведь там тебе все знакомо! Однако уже на следующий день отпускает - ассимиляция происходит мгновенно.

Но особенно я хочу выделить один случай. Помню, последняя ночь в Панаме, я живу в апартаментах при ресторане. Лежу в кровати и слышу, как в забор врезается машина. Смотрю в окно и вижу - из окна перевёрнутой машины пытается выбраться человек с пистолетом. На место ЧП подъезжает полицейская машина, из который выбегают представители власти с пистолетами... Следом на такси подъезжает ещё какой-то человек с пистолетом!

И тут я поняла - мне страшно. Это был первый раз, когда я очень остро ощутила своё одиночество. Ведь если что-то случается дома, ты можешь кому-то позвонить, а тут - просто сидишь один в темноте на креслице, обхватив ноги, и понимаешь, что во всей стране у тебя никого нет.

Говоря о внутренних ощущениях, надо отметить, что все путешествие как кардиограмма. «Тебе классно-тебе не классно-тебе классно-тебе не классно». Я говорила с другими путешественниками, и они подтвердили - «швыряет» каждого. Подобное происходит и дома, но амплитуда этих подъемов и падений не такая большая.

- Каковы твои дальнейшие планы и нет ли у тебя желания монетизировать свои путешествия?

- У меня есть много идей, одна из которых — создание блога. Но пока меня что-то тормозит, я не могу начать. Сейчас я хочу разобрать фотографии и написать о каждой точке своего маршрута. О дальнейших планах я не очень люблю говорить — верю в силу энергии. Рассказывая о своих планах, мы тратим свою энергию, после чего вселенная начинает воспринимать задуманное как уже совершенное. Расскажу в общих чертах: приблизительно в августе-сентябре я хочу поехать по такой же схеме. Сейчас выбираю интересные места.

*После вдохновляющей беседы с Юлей я сказала главреду, что увольняюсь и улетаю в Колумбию. Разумеется, в шутку! (Шёпотом: «В каждой шутке есть лишь доля шутки!»)

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