Украинские дети войны в Латвии: их откровения

Группа детей из освобожденных территорий Луганской области по приглашению Посольства Украины приехала в Латвию для отдыха и реабилитации. Подробности сообщает программа Латвийского радио 4 «На волнах Днепра».

Организатор поездки детей Международный благотворительный фонд «Волонтерское объединение «Крылья». Первый секретарь Посольства Украины в Латвии Руслан Цеков рассказал программе «На волнах Днипра», что в основном в группе ученики Рубежанской средней школы - это деокупированная территория Луганской области. Есть также дети из малообеспеченных семей из Киева, дети, родители которых являются волонтерами в зоне АТО и участниками боевых действиях на востоке Украины, дети-сироты.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

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Дети из Луганской области, которые приехали в Латвию на отдых и реабилитацию, одними из первых пересекли украинско-польскую границу в день введения безвизового режима в ЕС для граждан Украины.

«Дети пересекли границу с визами, потому что планировалось, что они приедут на день раньше, но по техническим причинам они в два часа утра 11 июня пересекли украинско-польскую границу и были одними из первых участников введенного безвизового режима. Определенным моментом, который стал не препятствием, а скорее осложнением - это то, что

было определенное непонимание пограничными службами стран ЕС, как вести себя с украинцами в рамках безвизового режима,

они еще не полностью адаптировались к практической имплементации. Но это все скоро будет устранено, по крайней мере, никаких проблем с оформлением не возникло», - отметил дипломат.

Впереди у детей насыщенная программа: посещение Сигулды, Юрмалы, Кулдиги, один из дней они проведут в Елгаве по приглашению Елгавской думы, экскурсия по Риге, поездка в Таллинн, Вильнюс и Финляндию.

Организатор поездки Ярослава Токарь поблагодарила посольство Украины за помощь в организации. Она подчеркнула, что когда дети, в частности с востока Украины, едут такой большой группой за рубеж, очень важна поддержка дипломатов.

Ярослава считает символичным, что именно украинская молодежь едет в Европу, чтобы, увидеть собственными глазами, как живут здесь люди, какие тут преимущества.

«Мы хотим показать детям Европу, показать европейскую культуру. Я, как руководитель таких поездок, вижу результат и это для нас очень важно. Дети после таких поездок рассказывают не только своим сверстникам, но и взрослым, какая на самом деле Европа и очень часто это совсем другая картинка, нежели ее представляют их родители. Дети – это наше будущее. И если мы покажем им еще маленькими, какая на самом деле Европа, они будут делать европейской и Украину»

Радостные, улыбающиеся лица, предчувствие чего-то нового, интересного, благодарность за добрые слова и помощь - вот такие украинские дети, приехавшие в Латвию на отдых и реабилитацию.

Программе «На волнах Днепра» они рассказали, что очень довольны встречей, размещением и питанием.

В тоже время одно из девочек в интервью программе «На волнах Днепра» Ярослава Токарь отметила, что, посещая Европу, важно не забывать и свое, украинское.

«Украина на самом деле очень красивая страна, интеграция в Европу будет содействовать ее развитию и может весь мир увидит наше великолепие и Украина тоже зацветет на карте мира»

Лаура Чаупале: Украина для меня – это символ теплоты

Режиссер из Латвии Лаура Чаупале помогает украинским военнослужащим, которые участвовали в боевых действиях на востоке Украины и вдовам погибших военных с помощью актерских тренингов преодолеть травмы прошлого и начать новою жизнь.

Латвийские волонтеры - журналист Атис Климовичс, режиссер Лаура Чаупале, преподаватель менеджмента в ВУЗах Латвии Юрис Улманис посетили Украину, куда в рамках проекта «Дети небесного легиона» привезли собранные латвийцами подарки для детей Волыни, родители которых погибли на востоке Украины.

Этот проект в Украине основан Волонтерским движением «Меценаты для солдата», чтобы привлечь внимание общественности к детям, которые из-за войны потеряли своих родителей.

Неравнодушные к украинскому горю люди со всей Латвии собрали одежду, сладости, школьные принадлежности, подарки и деньги для девяти волынских семей. Латвийские волонтеры не только передали подарки украинским детям, они также описывали свои впечатления и выкладывали фотографии встреч с украинскими семьями, пострадавшими от войны на востоке Украины, в социальные сети, публиковали репортажи в латвийских СМИ, чтобы как можно больше людей в Латвии узнали правду о том, какова на самом деле сегодня Украина и украинцы.

Режиссер Лаура Чаупале рассказала программе «На волнах Днипра», что журналист Атис Климовича предложил ей снять фильм об украинских реалиях.

«Я еще в Латвии занималась разными проектами, чтобы донести людям, что жить в этом мире – это подарок. Есть люди, у которых жизнь более обеспечена, а есть и такие, которым нужна помощь. Мне в детстве очень много помогали, поэтому я считаю нормальным отдать это обратно другим людям, что бы в мире оставалось добро. Перед нами была задача встретиться с семьями Волыни, где есть дети-сироты, взять интервью, передать подарки.

Но самое главное, что я почувствовала, посетив Украину - это сила отношений между людьми, когда не важно, откуда ты и на каком языке разговариваешь. Ты просто смотришь человеку в глаза и понимаешь, что у боли и потери одно лицо.

Вместе мы сильные, поскольку очень важно дать понять человеку, что ты его поддерживаешь. Одно дело, передать через кого-то подарок и получить ответ с благодарностью по ФБ, а совсем другое, когда ты отдаешь, помогаешь чем-то и видишь глаза человека, чувствуешь его теплоту. Если до поездки я мало знала об Украине, то после ее посещения, Украина для меня - это символ теплоты»

Лаура рассказала, что особенно ее тронули встречи с вдовами и детьми сиротами. В Волынской области, где проживает примерно 900 000 жителей, домой уже никогда не вернутся 180 военных, погибших на востоке Украины. В основном это молодые, сильные мужчины, у которых дома сиротами остались дети, а жены - вдовами.

Для этих женщин после печального известия о смерти мужа на войне, наступает еще один очень сложный эмоциональный момент - когда дети спрашивают маму, когда вернется папа. И детям, и их матерям очень важна поддержка, в том числе и со стороны латвийцев.

«Эти женщины должны справиться со всем – и с горем, и с хозяйством и детьми и даже с тем, как на тебя смотрят соседи. Потому, что с одной стороны ты вдова воина, а с другой - ты женщина и жизнь продолжается. У некоторых детей появились психологические травмы после смерти отца, есть и другие проблемы, потому что, когда маме больно, то и дети это чувствуют. Некоторые, совсем маленькие пока еще ничего не понимают, но они уже знают, что их отец – Герой.

В каждом доме чтут память отцов-воинов. Мы встретились с двадцатью такими семьями. Руслан Телипский, который занимается проектом «Дети небесного легиона» в Луцке, очень нам помогал и организовывал разные встречи».

Кроме Волыни латвийцы бывали во Львове, Карпатах, Киеве и на востоке Украины. Во Львове гостили у семьи, сын которой посетил в свое время европейский конгрессе религиозного общества «Тезе» в Риге и проживал вместе с пятью паломниками из Польши и Украины в квартире Лауры Чаупале.

Посетили латвийские волонтеры живописное место в Карпатах – Криворивню, где Сергей Параджанов снимал фильм «Тени забытых предков». Там сейчас находится Центр творческой реабилитации и оздоровительного отдыха для детей и семей воинов АТО Международного благотворительного фонда «Творческая Криивка». Деятельность Фонда базируется на уникальном авторском методе Виталины Масловой творческой реабилитации и социальной адаптации участников войны на востоке Украины. Виталина Маслова и предложила латвийскому режиссеру Лауре Чаупале проводить актерские тренинги для участников проекта.

«В театре и на войне действует один принцип – важность отношений между людьми здесь и сейчас, взаимопомощь должна быть мгновенной», - считает Лаура Чаупале

Работа над фильмом продолжается, Лаура Чаупале снова поехала в Украину. Через призму судеб воинов, вдов, детей-сирот на фоне красот украинской края и искренности украинского народа показать сегодняшнюю Украину, понять, что заставило мужчин взять оружие, почему они это делают, зная, что идут на смерть, и, не ведая, когда же закончится эта война – вот о чем будет этот фильм.

«Когда мы были в прифронтовой зоне на востоке Украины, я увидела парня, которому исполнился 21 год. На мой вопрос: «Что ты здесь делаешь?», он отвечал: «Мне нравиться быть полезным, мне нравится, что я могу влиять на ход истории своей страны». Какие слова! А их говорит почти мальчик. И они на фронте такие – молодые, сильные и их не переубедить. И это красиво, и трагично одновременно. Наш фильм будет об этом. «Что ты защищаешь? Кто ты?»

Они не хотят ждать, когда уже будет поздно, они готовы идти, даже если не понятно как, но они знают куда. И это очень большая сила»

Лаура Чаупале сообщила об организованном латвийскими волонтерами проекте помощи детям, родители которых погибли при обороне Донецкого аэропорта. В рамках этого проекта в Латвию в конце июля, начале августа этого года приедет двадцать шесть детей с Украины, которые будут проживать этот период в латвийских семьях.

«Балтийская трембита» созывает гостей в Риге

8 июля в Риге в Верманском парке состоится Фестиваль украинского творчества «Балтийская трембита». Украинские песенные и музыкальные коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии и Украины продемонстрирую рижанам и гостям столицы свое майстерство.

Организатором мероприятия выступило Объединение украинских обществ Латвии. Руководитель Объединения Ирина Дукуле рассказала, что фестиваль начнется в 12.30 праздничным шествием - участники «Балтийской трембиты» в национальных костюмах пройдут от Рижской Украинской средней школы улицами Риги до Верманского парка, где и будут проходить концерт украинских коллективов, мастер- классы вышивки, гончарского мастерства.