Турфирма должна заплатить 2000 евро семье за испорченный отдых в Испании

Несмотря на то, что семья специально выбрала отель, в котором есть бассейн с подогревом, дети вынуждены были купаться в холодной воде. Семья обратилась в Департамент защиты прав потребителей Эстонии и выиграла дело против турфирмы Novatours. Однако турфирма с решением департамента не согласна и оспорит его в суде.

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Клиент купил поездку, которую организует эстонский офис Novatours, через фирму-посредника Robinson Reisid. Двухнедельная поездка в Испанию включала в себя билеты туда и обратно, трансфер и размещение в отеле Park Club Europe (3+). Поездка состоялась в конце прошлого года, сообщает Tarbija24.

Этот же клиент уже и раньше отдыхал с детьми зимой, и поэтому для него было важно, чтобы в отеле был бассейн с подогревом.

Однако до конца поездки теплой воды в бассейне не было. Клиент обратился к Novatours и потребовал 50-процентную скидку (общая сумма поездки составила 4950,6 евро).

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Novatours посчитал претензию клиента необоснованной и заявил, что подогрев в бассейне был включен, а вода в нем была холодной из-за плохой погоды, т.е. по причинам, не зависящим от отеля.

Клиент обратился в Департамент защиты прав потребителей, который встал на его сторону.

Департамент обосновал свое решение тем, что если в отеле рекламируется бассейн с подогревом, то клиент ожидает бассейн с теплой водой.

Департамент привел аналогию с отапливаемой комнатой. Если в объявлении сказано, что комната отапливаемая, то это означает, что в комнате должно быть тепло, а не что в ней просто есть отопление. Поэтому не важно – есть подогрев в бассейне или нет, важно, чтобы вода в нем была теплой.

Департамент предписал турфирме выплатить клиенту компенсацию в размере 2000 евро.

Руководитель отдела по связям с общественность Novatours Олев Рийсберг заявил Postimees, что фирма обжалует решение департамента в суде.

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