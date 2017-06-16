Латвийская армия вызывает граждан с английских полей на военную службу

Шок и замешательство - такие чувства охватили Эдмунда, который уже долгое время проживая и работая в Англии, вдруг получил привет с родины - приглашение явиться на военные учения латвийской армии, как запасной солдат, которые пройдут нынешней осенью.

44-летний Эдмунд с 2011 года постоянно проживает в Англии. Как он рассказал передаче Bez Tabu, в 1990 годы он служил в так называемой альтернативной службе. И это его единственный опыт. Мужчина говорит, что у него нет ни опыта, ни военных знаний, чем он может помочь на учениях?

У Эдмунда в Англии подрастает двое несовершеннолетних детей и совсем скоро родится еще один малыш.

Мужчина не понимает, неужели ему, действительно, придется добровольно в принудительном порядке вернуться в Латвию?

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«Запасным солдатом считается любая персона, которая хоть месяц прослужила в Земессардзе или в регулярной армии. Такие вещи не выбирают, - разъясняет редставитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Сандрис Гаугерс. Если ты был на службе, пото муволился, разорвал договор, то ты автоматически становишься запасным».

Наверное, на чужбине латвиец Эдмунд забыл, что в свое время он был в Земессардзе. Это подтвердили в штабе НВС. Активное обученые запасных солдат началось в 2014 году, когда сильно изменилась ситуация в регионе.

На военные учение не приглашают людей, здоровье которых не отвечает требования, а так же тех, у кого есть двое детей дошкольного возраста

или связанных с уголовными процессами.

Учения длятся две недели и все, кто в свое время были связаны с Земессардзе или латвийской армией, получат повестки. Штраф за не явку на учения без веских причин - до 210 евро в первый раз. И до 350 евро, если в течении года это нарушение повторялось.

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