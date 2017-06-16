Латвийская армия вызывает граждан с английских полей на военную службу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Шок и замешательство - такие чувства охватили Эдмунда, который уже долгое время проживая и работая в Англии, вдруг получил привет с родины - приглашение явиться на военные учения латвийской армии, как запасной солдат, которые пройдут нынешней осенью.

44-летний Эдмунд с 2011 года постоянно проживает в Англии. Как он рассказал передаче Bez Tabu, в 1990 годы он служил в так называемой альтернативной службе. И это его единственный опыт. Мужчина говорит, что у него нет ни опыта, ни военных знаний, чем он может помочь на учениях?

У Эдмунда в Англии подрастает двое несовершеннолетних детей и совсем скоро родится еще один малыш.

Мужчина не понимает, неужели ему, действительно, придется добровольно в принудительном порядке вернуться в Латвию?

Реклама

«Запасным солдатом считается любая персона, которая хоть месяц прослужила в Земессардзе или в регулярной армии. Такие вещи не выбирают, - разъясняет редставитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Сандрис Гаугерс. Если ты был на службе, пото муволился, разорвал договор, то ты автоматически становишься запасным».

Наверное, на чужбине латвиец Эдмунд забыл, что в свое время он был в Земессардзе. Это подтвердили в штабе НВС. Активное обученые запасных солдат началось в 2014 году, когда сильно изменилась ситуация в регионе.

На военные учение не приглашают людей, здоровье которых не отвечает требования, а так же тех, у кого есть двое детей дошкольного возраста

или связанных с уголовными процессами.

Учения длятся две недели и все, кто в свое время были связаны с Земессардзе или латвийской армией, получат повестки. Штраф за не явку на учения без веских причин - до 210 евро в первый раз. И до 350 евро, если в течении года это нарушение повторялось.

Еще по этой теме
Латвийцам запрещается служить в иностранных армиях

Латвийцам запрещается служить в иностранных армиях

Латвийская армия патриотичным видео призывает вступать в свои ряды

Латвийская армия патриотичным видео призывает вступать в свои ряды

Латвийская армия приобретет у Австрии подержанные минометы

Латвийская армия приобретет у Австрии подержанные минометы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Дом
Дом, Langstiņi, 169000 EUR

reklama.vesti.lv

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

Максакова о том, что Вороненков скрывается в Израиле Showbiz

Максакова о том, что Вороненков скрывается в Израиле

ВИДЕО: Роза Сябитова публично оскорбила Ларису Гузееву Showbiz

ВИДЕО: Роза Сябитова публично оскорбила Ларису Гузееву

Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы Showbiz

Фото: Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Варнавы

Названы самые вредные привычки по утрам Wo&Men

Названы самые вредные привычки по утрам

Армия

Военные учения

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 