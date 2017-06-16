Лиепая: на выпускном в русской школе и без госязыка? ЦГЯ отреагировал мгновенно

Центр государственного языка (ЦГЯ) составил протокол на директора Лиепайской 12-й средней школы Валерия Епископосова за то, что на выпускном 9-х классов не был обеспечен перевод информации. Об этом информирует руководитель регионального отделения языкового контроля департамента языкового контроля Центра государственного языка Сармите Павулена.

Чтобы констатировать, проводятся ли публичные мероприятия на государственном языке, старшие инспекторы Центра государственного языка в этом году провели проверки в 16 учебных заведениях по всей Латвии. В пяти из них не был обеспечен перевод данной на выпускном информации. В Лиепае это не было сделано в 12-й средней школе.

Речь директора была на латышском, – сказал В.Епископосов. А его заместитель, которая должна была вести мероприятие дальше, по состоянию здоровья не смогла явиться на выпускной, и уже не было возможности что-то «оперативно изменить», – пояснил директор. Поэтому использовался русский язык.

Он объяснил случившееся в Центре государственного языка и согласен, что нарушение было.

Это первый такой протокол у школы. На выпускном 12-х классов таких нарушений не будет.

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ЦГЯ информирует, что, согласно Закону о государственном языке, мероприятия должны проводиться на государственном языке. Если на мероприятии используется иностранный язык, то организатор обязан обеспечить перевод. Это не требуется для литературных, музыкальных или иного рода художественных выступлений.

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