В Риге, как и в Москве, также немало типовых домов, построенных более 50 лет назад. Первые пятиэтажки в Агенскалнских соснах, согласно документам, в следующем году должны превратиться в развалины, но на самом деле выглядят достаточно прилично, пишет Neatkarīga.

Построенные в советское время многоэтажные дома не всегда были одинаково плохого качества. Программа сноса в Москве построенных в советские годы многоквартирных домов и перемещения 1,6 млн человек вызвала бурные дискуссии. А что говорят рижане, которые живут в хрущевках Агенскалнса?

По документам,

в 2018 году наступит 100-процентный износ этих домов и их следует списать, то есть снести, как в Москве, и построить новые.

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Однако в Агенскалнсе такого не произойдет, как и в других микрорайонах Риги с советской застройкой. Еще в 2006 году департамент развития города Рижской думы заказал исследование, по результатам которого был сделан вывод, что для реальной ревитализации жилого фонда столицы требуется обширная государственная и муниципальная программа.

Рижское самоуправление в этом году намерено начать свою программу помощи по обновлению многоквартирных домов. Государственная поддержка для этих целей предоставляется и финансовым учреждениям развития «Altum».

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