Врачи не хотят быть налоговыми инспекторами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Martin Schutt / DPA

Коалиция рада, что удалось, наконец, достичь соглашения о повышении социального налога и привязке медицинских услуг к уплате налогов, однако социальные партнеры правительства и работники отрасли победой это решение не считают и еще надеются на изменения, потому что планируемые перемены только увеличат неравенство.

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Глава правительства Марис Кучинскис заявил, что на данный момент сделано все возможное для того, чтобы сохранить государственную систему здравоохранения.

Социальный налог для работников планируется повысить с 10,5% до 11%, а для работодателей - с 23,59% до 24,09%.

В свою очередь тем, кто налогов не платит, придется вносить определенную сумму, чтобы включиться в систему и получить полный спектр медицинских услуг. Министр здравоохранения Анда Чакша подчеркивает, что эти меры ускорят очереди на обследования и уже со следующего года у медиков вырастут зарплаты.

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Сейчас Минздраву необходимо разработать правила, как администрировать эту систему. Планируется, что более высокие социальные взносы латвийцы будут платить уже с января следующего года, а для привязки услуг к уплате налогов, возможно, потребуется переходный период.

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