Врачи не хотят быть налоговыми инспекторами

Коалиция рада, что удалось, наконец, достичь соглашения о повышении социального налога и привязке медицинских услуг к уплате налогов, однако социальные партнеры правительства и работники отрасли победой это решение не считают и еще надеются на изменения, потому что планируемые перемены только увеличат неравенство.
Глава правительства Марис Кучинскис заявил, что на данный момент сделано все возможное для того, чтобы сохранить государственную систему здравоохранения.
Социальный налог для работников планируется повысить с 10,5% до 11%, а для работодателей - с 23,59% до 24,09%.
В свою очередь тем, кто налогов не платит, придется вносить определенную сумму, чтобы включиться в систему и получить полный спектр медицинских услуг. Министр здравоохранения Анда Чакша подчеркивает, что эти меры ускорят очереди на обследования и уже со следующего года у медиков вырастут зарплаты.
Сейчас Минздраву необходимо разработать правила, как администрировать эту систему. Планируется, что более высокие социальные взносы латвийцы будут платить уже с января следующего года, а для привязки услуг к уплате налогов, возможно, потребуется переходный период.Еще по этой теме