На какую медпомощь могут рассчитывать те, кто не платит налоги

После реформы здравоохранения жители Латвии, которые не платят социальные взносы, смогут получить только помощь семейного врача, неотложную помощь и лечение при некоторых заболеваниях. Такие предложения о корзине оплачиваемых государством услуг здравоохранения для налогоплательщиков и неплательщиков разработал Минздрав.

Как сообщили в министерстве, полную корзину оплачиваемых государством медицинских услуг получат лица, которые вносят взносы обязательного государственного социального страхования и группы пациентов, которые будут освобождены от них, например, дети в возрасте до 18 лет, пенсионеры, безработные, малоимущие лица и др.

С учетом того, что работающие в определенных сферах, например, в микропредприятиях, индивидуальные предприниматели, получатели авторских гонораров и др. категории людей не являются плательщиками социальных взносов, для них будет предусмотрена возможность получить медицинское обслуживание, внося определенный ежемесячный платеж.

Размер платежа пока не установлен, но предполагается, что он может составить от 10 до 20 евро.

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Полный перечень оплачиваемых государством услуг предусматривает помощь семейного врача, для детей в возрасте до 18 лет - также стоматологическое лечение, лечение у врачей-специалистов, медицинский уход на дому по определенным показаниям, услуги Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и пунктов неотложной помощи, диагностические обследования, лечение в дневном стационаре, стационарное лечение (неотложную медицинскую помощь в больницах, плановую стационарную помощь, неотложную медицинскую помощь амбулаторно в приемных отделениях больниц), а также компенсируемые государством медикаменты и медицинскую реабилитацию.

В свою очередь лица, которые не платят социальные взносы или не внесли определенный ежемесячный платеж, будут иметь право на получение основных медицинских услуг - помощи семейного врача, услуг СНМП и пунктов неотложной помощи, на компенсируемые медикаменты только при определенных диагнозах, неотложную медицинскую помощь в больницах, лечение определенных заболеваний, например, онкологических, некоторых инфекционных болезней, психиатрическое лечение и наблюдение при беременности.

Все остальные медицинские услуги для лиц, которые не платят социальные взносы, будут доступны в медицинских учреждениях в соответствии с прейскурантом платных услуг.