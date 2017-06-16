«Запрет на использование животных в цирке - только начало»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Запрет на использование животных в цирке - только первый шаг, которого их защитники добились, неотступно отстаивая свою позицию. В будущем при активном участии общественности можно добиться еще больше не только в сфере прав животных, но и в других областях, заявил агентству ЛЕТА руководитель общества «Свобода животных» Айвар Андерсонс.

Комментируя активную деятельность общества по организации протестов, Андерсонс отметил, что и другим стоит на этом поучиться. «Мы надеемся на то, что общественные группы будут активно отстаивать свои интересы. Если это произойдет, гражданское общество в Латвии только улучшится», - сказал руководитель общества.

Он отметил, что в стране имеется множество вопросов, которые необходимо решать, например, защита детей и других социальных групп.

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Что касается дальнейших планов «Свободы животных», то, по словам Андерсонса, запрет ферм пушных зверей в Латвии - вопрос только времени. Хотя для отклонения этой инициативы имеются экономические обоснования, он надеется, что общество добьется запрета на разведение пушных зверей.

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