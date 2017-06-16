Как пошуметь в квартире и не стать нарушителем?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Lita Krone / LETA

У каждой семьи есть свой повод для торжества. Выпускные, день рождения, продвижение по службе. Вечеринки подразумевают смех, хохот и музыку погромче. Но шум часто мешает соседям. Как шуметь так, чтобы не стать нарушителем порядка?

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Рижская муниципальная полиция поясняет: каждый имеет право в своей квартире слушать музыку или как-то иначе развлекаться, но это право не является абсолютным. Потому что, пока вы реализуете свое право на музыку, соседи хотят побыть в тишине и отдохнуть.

Если сосед шумит, громко слушает музыку, можно вызывать Рижскую муниципальную полицию, которая оценивает каждую ситуацию.

Но до вызова желательно поговорить с соседями, потому что очень часто визит полиции людей удивляет: они и не догадывались, что кому-то мешают.

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Также стоит знать меру и помнить о толерантности. Например, был случай, когда некий рижанин вызвал полицию по причине того, что сосед с верхнего этажа слишком громко ходил по квартире. Выяснилось, что причина в костылях – сосед сломал ногу и только так мог передвигаться. Разумеется, хромающего соседа полиция не оштрафует.

РМП отмечает, что часто вызывают полицию люди, которым мешают соседские дети или животные с верхних этажей – слишком громко бегают.

И в таких случаях люди должны быть терпимы, потому что шумные детские игры – это часть цикла нормального развития ребенка.

Однако, если в квартире долго лает собака, то это повод вызвать полицию – может быть так, что животное оставили в одиночестве на несколько дней. Владельцам собак стоит помнить, что только они несут ответственность за своих питомцев, также они должны отвечать, если их любимец мешает другим людям.

В случае, если вы планируете вечеринку с громкой музыкой, РМП советует предупредить об этом соседей.

В почтовые ящики соседей можно бросить записки с указанием даты мероприятия и вашим номером телефона – чтобы вас могли попросить сделать музыку потише. Также объявление можно разместить на информационной доске в подъезде, если такая есть.

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