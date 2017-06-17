Ужин, секс и парковка у Милды: Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Rīgas pašvaldības policija

В прошлом году в Риге к административной ответственности было привлечено 552 иностранных гражданина. Многие нарушения совершены в состоянии алкогольного опьянения - это драки в ресторанах Старого города, вандализм, ужин на памятнике и даже секс у Милды. Полиция предупреждает - с целью мониторинга и предотвращения нарушений в Риге ведётся видеонаблюдение, а мы хотим добавить - пьяный дебош может обойтись вам очень дорого! Для того, чтобы в этом убедиться, попробуйте угадать, какие штрафы заплатили нарушители общественного порядка за свои выходки.

Кстати, размер штрафа за каждое нарушение определяется индивидуально, а это значит, что подобные выходки могут обойтись вам ещё дороже!

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