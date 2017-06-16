Безответственная мать: не пристегнула детей и разрешила им ползать по салону

Один пользователь социальной сети «Facebook» запечатлел момент, как не пристегнутые дети в соседней машине спокойно ползают по салону, однако мать, как видно, не особо этот факт волнует. Об этом случае была проинформирована Государственная полиция.

Представитель Государственной полиции Анце Розите пояснила, что, к сожалению, приходится резюмировать, что очень часто родители не думают не только о своей безопасности, но и о безопасности своих детей. Такое поведение абсолютно не приемлемо и должно быть наказано. Подобные ситуации - это риск для детей и для других участников движения. Несчастный случай может произойти за секунду и самый слабый удар закончится травмой.

Государственная полиция напоминает, что детей, чей рост не превышает 150 см можно перевозить только в специальных сиденьях, предназначенных для автомобилей. Также, дети должны быть обязательно пристегнуты.

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