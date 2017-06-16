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Ближе к вечеру в пятницу и в ночь на субботу местами в Курземе и юго-западной части Земгале ожидается дождь, сообщает агентство ЛЕТА.

В целом по стране облаков будет мало, ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +8..+14 градусов, местами в Восточной Латвии - до +5..+6 градусов.

В субботу в Латвии ожидается солнечная погода, но в Курземе местами возможны дожди. Будет доминировать слабый ветер, в течение дня на побережье появится умеренный морской бриз. Воздух прогреется до +22..+25 градусов, местами на побережье в Курземе - до +19 градусов.

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В Риге в субботу синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Небольшой восточный ветер сменит направление на северное и усилится до умеренного. Минимальная температура ночью составит +13 градусов. Днем потеплеет до +24..+25 градусов; немного прохладнее будет на побережье - всего до +20 градусов.


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