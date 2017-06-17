Еще в одном магазине Maxima по потолку пошли трещины

Трещины в потолке торгового центра Maxima, что на улице Мукусалас, 73 в Риге, первым заметил один из ее посетителей. Служба новостей Русского вещания LTV7 решила выяснить, знает ли о них Бюро по надзору за строительством. Оказалось, не знают.

«Эти фотографии сделаны сегодня над кассами Максимы, где полтора года назад констатировали нарушения в хранении продуктов» - это выдержка из публикации Кристапа Зутиса, пользователя социальной сети Фейсбук. Вечером 13-го июня он поделился фотографиями трещины в потолке магазина у себя на странице. Позже этой публикацией поделились более сотни человек… Причём на фото видно, что за трещинами уже наблюдают на них установлены специальные марки, которые измеряют увеличение трещин. Здание на Мукусалас, 73 принадлежит предприятию, связанному с торговой сетью Maxima. И за его техническое состояние и безопасность, отвечают именно они, и о проблеме там знают.

«Это трещины визуального характера.

И тот элемент, который видно рядом — это маяк для мониторинга, с помощью которого мы следим за ситуацией — изменяется ли трещина. Может быть визуально это не выглядит так хорошо, но техническое обследование инженеров показывает, что здание безопасно», - объясняет представитель Maxima Latvija Янис Бесерис.

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Спустя год после трагедии в торговом центреMaximaв Золитуде, все магазины этой сети были обследованы. В том числе здание на улице Мукусалас в Риге. «

«Несмотря на то, что информация о трещинах в торговом центреMaxima на улице Мукусалас была опубликована в социальной сети Фейсбук, в Бюро по надзору за строительством об этом узнали только от нас», - говорит корреспондент LTV Анастасия Дьяконова.

Информацию об этих фото журналисты отправили в бюро электронно. В тот же день инженер из бюро обследовал здание.

«Визуально обследовав здание, строительный инспектор Бюро по надзору за строительством не констатировал никакой опасности.

Трещина проходит по длине железобетонной панели и визуально видно, что она не появилась недавно. Её ширина минимальна (микротрещина)», - утверждает представитель Бюро по надзору за строительством Нелда Элсиня.

Впрочем, в течение месяца эксперты бюро по надзору за строительством обязались провести полную проверку здания торгового центра. Здесь так же призывают самих латвийцев действовать оперативно, и о возможных проблемах в общественных зданиях сообщать в первую очередь не у себя в Фейсбуке — а обращаться напрямую в бюро по надзору за строительством. На домашней страницеwww.bvkb.gov.lvесть раздел — сообщить об опасном здании.