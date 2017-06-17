Наконец-то! В реках Латвии вода прогрелась до +20 градусов

 

Фото: Zane Bitere / LETA

С наступлением жаркой погоды стремительно прогревается вода в водоемах Латвии. Так, утром в субботу температура воды в Лиелупе составляет +18..+20 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

В Венте температура воды составляет +18..+19 градусов, в Даугаве - +17..+18 градусов, в Айвиексте - +16..+17 градусов, в Гауе - +14..+16 градусов.

Температура воды в крупейших озерах - от +16 до +18 радусов.

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В море на побережье Латвии вода немного прохладнее - всего +12..+16 градусов.

В течение дня вода в водоемах прогреется еще больше и достигнет наивысшей отметки ближе к вечеру.

Отметим, что в пятницу на пляжах в юрмале температура воды повысилась до +13..+14 градусов с утра до +16..+18 градусов вечером.

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