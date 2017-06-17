День выдастся очень теплым, местами в Курземе пройдет дождь

 

Фото: Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

В субботу будет преимущественно солнечно, облачность сохранится в Курземе, где местами пройдет дождь.

Температура воздуха повысится до +22, +26 градусов, и только местами на курземском побережье не превысит отметки +20 градусов.

Из-за безветрия и легкого ветерка будет казаться, что на улице более жарко, чем в действительности, а на побережье в течение дня появится легкий морской бриз.

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В Риге ожидается солнечная погода, без осадков, воздух прогреется до +25 градусов. После полудня ветер сменится на северный, от чего станет прохладнее. Около моря температура воздуха составит около +20 градусов.


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