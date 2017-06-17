Мотоциклы могут пустить на полосы общественного транспорта

 

Фото: AFP/LETA

Предложение разрешить мотоциклистам использовать полосу движения для общественного транспорта можно оценить, сказал агентству ЛЕТА представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Роланд Румба.

«Эта инициатива жителей подлежит оценке, но в целом в CSDD считают, что такое решение возможно при условии, что сначала будут оценены места, где это безопасно и целесообразно, а также установлены соответствующие дорожные знаки», - сказал Румба.

По его словам, практика использования мотоциклистами полос движения для общественного транспорта существует и в других странах мира.

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Как сообщалось, на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за то, чтобы мотоциклы и мопеды, не затрудняя движение общественного транспорта, могли ездить по полосе движения, выделенной для общественного транспорта.


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