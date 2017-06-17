Все пляжи Риги заполнены отдыхающими

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

С наступлением хорошей погоды в субботу все восемь официальных пляжей Риги заполнены людьми, сообщает агентство ЛЕТА.

Теплее всего вода в месте купания на озере Бабелите, где температура достигла отметки в +21 градус. Далее следует пляж на Кипсале - там вода прогрелась до +19 градусов. В свою очередь температура воды +18 градусов зарегистрирована на пляжах на Румбуле и Кишезерсе.

В местах для купания на Луцавсале, в Даугавгриве и Вакарбулли воды немного прохладнее - +16 градусов. При этом самая низкая температура воды - на пляже в Вецаки - всего +15 градусов.

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Принимая во внимание, что температура выше +20 градусов только на пляже озера Бабелите, муниципальная полиция призывает жителей не бежать купаться разгоряченными, так как могут начаться судороги.

На данный момент никаких ЧП на пляжах Риги зарегистрировано не было, но полиция призывает жителей отдыхать у воды внимательно, не переоценивать свои силы и ни в коем случае не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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