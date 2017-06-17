Янова ночь бывает дождливой в среднем раз в три года

 

Фото: LETA

Вероятность того, что в Янову ночь пойдет дождь, составляет в среднем 32%, свидетельствуют обобщенные данные за 1966-2016 годы.

Хотя почти каждый год дождь идет в одном из регионов Латвии, вероятность осадков в конкретных местах колеблется от 22% до 49%, свидетельствуют обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии данные. Реже всего дождь в Янову ночь идет в Бауске и окрестностях Краславы, а чаще всего в районе Талси.

В Янов день (на Лиго) дождь идет даже чаще, чем в Янову ночь.

Вероятность осадков днем 24 июня в Латвии колеблется от 27% до 53%, а в среднем по стране 40%.

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Реже всего на Лиго дождь идет в Лиепае, Вентспилсе и других местах западного побережья Курземе, а также на северном побережье Курземе. Чаще всего – почти каждый второй год – дождь идет в Риге, в районах Айзкраукле и Цесиса, а также на Видземской возвышенности.

В течение последних 50 лет в Янову ночь на территории всей Латвии дождя не было 10 раз, последний раз это случилось в прошлом году.

Самой дождливой Янова ночь была в 1997 году, когда выпало 11,7 миллиметров осадков. За последние пять лет самой дождливой была Янова ночь в 2015 году (6,9 миллиметров), а в Скривери тогда выпало 19,5 миллиметров осадков.

Средняя температура воздуха на праздник Лиго составляет от +14 до +16 градусов. Самым теплым Янов день был в прошлом году, когда средняя температура воздуха достигла +22 градусов, а самым холодным в 1977 году, когда средняя температура воздуха по стране составила только +9,6 градуса.

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