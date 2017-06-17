Тысячи человек наблюдали за демонстрацией авиатехники на базе в Лиелварде

В честь 25-й годовщины со дня восстановления Воздушных сил Латвии в субботу на авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде состоялась впечатляющая демонстрация авиатехники, посмотреть на которую собралось несколько тысяч человек, среди которых был и президент Латвии Раймонд Вейонис.
Возможности своих летательных аппаратов продемонстрировали пилоты различных миссий патрулирования воздушного пространства стран Балтии, вооруженных сил Литвы, Латвии и Швеции и воздушных судов Государственной погранохраны.
В свою очередь солдаты десантировались из американского вертолета «UH-60 BlackHawk» и вертолета НВС «Mi-17». Состоялось также показательное тушение воображаемого пожара с использованием вертолета «Mi-17».
Свое мастерство демонстрировали и парашютисты.
Во второй части мероприятия состоялось дефиле оркестров.
Посетители мероприятия могли осмотреть воздушные суда снаружи и изнутри.
Приказ о восстановлении Воздушных сил Латвии был подписан 17 июня 1992 года.