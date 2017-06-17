Тысячи человек наблюдали за демонстрацией авиатехники на базе в Лиелварде

Иллюстративное фото. Фото: Amir Cohen / REUTERS

В честь 25-й годовщины со дня восстановления Воздушных сил Латвии в субботу на авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде состоялась впечатляющая демонстрация авиатехники, посмотреть на которую собралось несколько тысяч человек, среди которых был и президент Латвии Раймонд Вейонис.