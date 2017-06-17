Тысячи человек наблюдали за демонстрацией авиатехники на базе в Лиелварде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Amir Cohen / REUTERS

В честь 25-й годовщины со дня восстановления Воздушных сил Латвии в субботу на авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде состоялась впечатляющая демонстрация авиатехники, посмотреть на которую собралось несколько тысяч человек, среди которых был и президент Латвии Раймонд Вейонис.

Возможности своих летательных аппаратов продемонстрировали пилоты различных миссий патрулирования воздушного пространства стран Балтии, вооруженных сил Литвы, Латвии и Швеции и воздушных судов Государственной погранохраны.

В свою очередь солдаты десантировались из американского вертолета «UH-60 BlackHawk» и вертолета НВС «Mi-17». Состоялось также показательное тушение воображаемого пожара с использованием вертолета «Mi-17».

Реклама

Свое мастерство демонстрировали и парашютисты.

Во второй части мероприятия состоялось дефиле оркестров.

Посетители мероприятия могли осмотреть воздушные суда снаружи и изнутри.

Приказ о восстановлении Воздушных сил Латвии был подписан 17 июня 1992 года.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

CМИ: Еврокомиссия оштрафует Google на миллиард Hi-Tech

CМИ: Еврокомиссия оштрафует Google на миллиард

В Китае осуществили квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае осуществили квантовую телепортацию

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей Hi-Tech

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро Wo&Men

Лучшее в мире вино можно купить в супермаркете за несколько евро

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

Армия

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 