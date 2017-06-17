В воскресенье сохранится теплая и сухая погода

 

Фото: Paula Čurkste / LETA

В ночь на воскресенье в Латвии ожидается малооблачная погода, местами - главным образом в Курземе - образуется туман, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +8..+14 градусов.

Днем синоптики прогнозируют частично облачную погоду без значительных осадков. Немного усилится западный ветер, на севере Курземе его порывы могут достигать скорости 13 метров в секунду.

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Днем в воскресенье воздух прогреется до +21..+25 градусов, но местами на побережье не будет теплее +17..+20 градусов.

В Риге в субботу также ожидается частично облачная погода, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, в пригороде - до +9..+13 градусов, днем же потеплеет до +24..+25 градусов.


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