В прошлом году в Латвии сократилось число автомобилей на 1000 жителей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

В прошлом году в Латвии сократилось число автомобилей на 1000 жителей, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2016 году в Латвии на 1000 жителей приходился 341 легковой автомобиль, годом ранее – 345 автомобилей.

Самым большим число легковых машин на 1000 жителей было в докризисном 2008 году - 431, в годы кризиса показатель резко снизился. В 2009 году в Латвии на 1000 жителей приходилось 426 легковых автомобилей, в 2010-м - 307, а в 2011-м - 299.

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В последующие годы число легковых автомобилей на 1000 жителей постепенно росло. В 2012 году число автомобилей на 1000 жителей составляло 305, в 2013-м - 317, в 2014-м - 331, а в 2015-м - 345.


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