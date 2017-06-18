Смотрите в оба! Змеи нападают на людей

Вчера два человека пострадали от укусов гадюк, сообщила агентству ЛЕТА представитель Скорой неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

В Рижском регионе помощь медиков вчера понадобилась 52-летнему мужчине, который косил траву и его в палец укусила змея. По его словам, это была гадюка.

В свою очередь в Видземе змея укусила в палец мальчика. По мнению его родителей, это тоже была гадюка.

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В минувшие сутки врачи СНМП получили 1198 звонков, 262 из них были связаны с разного рода травмами и несчастными случаями.