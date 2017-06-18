Самой короткой в этом году будет ночь с 20-го на 21 июня

 

Фото: AP/Scanpix

Утром в среду, 21 июня, будет день летнего солнцестояния, и среда станет самым длинным световым днем года, соответственно ночь со вторника, 20 июня, на среду станет самой короткой.

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По данным солнечного калькулятора Национального управления океанических и атмосферных исследований США, продолжительность светового дня в Риге 21 июня составит 17 часов 52 минуты и 19 секунд. В Латвии продолжительность светового дня будет колебаться от 17 часов и 32 минут в Даугавпилсском крае до 18 часов и 12 минут на севере Руйенского края.

Продолжительность самой короткой ночи года в Риге составит 6 часов и 8 минут, в других местах Латвии – от 5 часов и 48 минут в наиболее отдаленном к Северу Руйенском крае около границы с Эстонией до 6 часов и 28 минут в наиболее отдаленном к Югу Даугавпилсском крае около границ с Литвой и Белоруссией.

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Летнее солнцестояние придется на 7.24 утра 21 июня, в это время солнце в Северном полушарии будет находится на максимальном отдалении от небесного экватора.

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