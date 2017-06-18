На радость детворе: крупнейшая игровая площадка в Риге открыта

Открытие игровой площадки Центрального спортивного квартала в Риге сегодня утром собрало много людей, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Площадку открыл заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс и другие должностные лица Рижского самоуправления. В своей речи Америкс сказал, что Риге давно нужны были подобного рода изменения и такая площадка как место общественного отдыха.

По его мнению,

Рига становится все краше, но есть еще много мест, которые предстоит привести в порядок, чем дума и займется.

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В церемонии открытия приняла участие и посол Франции в Латвии Одиль Супизон, которая сказала, что появление площадки является символическим во многих смыслах и главным образом свидетельствует о качестве сотрудничества Латвии и Франции в сфере частно-государственного партнерства.

Представители французского предприятия «Proludic» отметили, что к настоящему времени создали примерно 80 тыс. игровых площадок,

но «эта, бесспорно, является самой красивой из всех, что мы сделали».

Присутствующих развлекали танцевальные и музыкальные ансамбли. За порядком и состоянием здоровья посетителей следили сотрудники Полиции Рижского самоуправления и Скорой неотложной медицинской помощи.

Как сообщалось, сегодня в 11.00 состоялось открытие игровой площадки в создающемся Центральном спортивном квартале на месте бывшего стадиона Латвийского университета (ЛУ) на ул. Кр. Барона, 116а в Риге.

Общая площадь Центрального спортивного квартала составляет 4 га, из которых 7000 кв. метров отведено под одну из самых больших детских игровых площадок.

Здесь установлены различное оборудование и элементы, рассчитанные на детей двух возрастных групп - дошкольного/младшего школьного возраста (до 7 лет) и для детей в возрасте 8 лет и старше.

Работы по благоустройству игровой площадки по заказу департамента собственности Рижской думы провело ООО «Юрмалас межапарки».

На остальной территории Центрального спортивного квартала в настоящее время создается футбольное поле (64 x 42 метров с беговой дорожкой длиной 280 метров), площадка известного латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, две многофункциональные площадки, площадка для игры в пляжный волейбол, сектор для прыжков в длину, скейт-парк и велопарк, площадка для уличной гимнастики, трибуны, пункты аренды инвентаря, туалеты, раздевалки. На всей территории установят систему видеонаблюдения и новую систему освещения. Обслуживать Центральный спортивный квартал будет Рижская центральная гуманитарная средняя школа.

Строительство стадиона и работы по благоустройству территории по заказу департамента собственности Рижской думы осуществляет предприятие «LNK Industries Partnership».

Открытие всего Центрального спортивного квартала намечено на 2 сентября.