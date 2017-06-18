Декларация отстраненного от должности администратора Спрудса: 800 тыс. евро за год и два Bentley

Имеющий статус подозреваемого в двух уголовных процессах, в настоящее время отстраненный от должности администратор процессов неплатежеспособности Марис Спрудс в прошлом году заработал 833 400 евро, свидетельствует его декларация как должностного лица.

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748 975 евро он получил в качестве доходов от «хозяйственной и коммерческой деятельности». Доходы он получал и от принадлежащих ему предприятий.

Накопления Спрудса составляют 812 238 евро – 310 тыс. евро наличными и 502 238 евро безналичными.

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Спрудс является держателем долей капитала в АО «MAX Group» и «Grаmatvedibas standarts», номинальная стоимость акций обеих компания составляет 156 516 евро.

Администратор владеет двумя автомашинами марки «Bentley», одна из которых - «Bentley Bentayga» – приобретена в прошлом году.

В декларации Спрудс также указал, что совершил пожертвований на сумму 30 тыс. евро и расходы на путешествие, которые составили 39 939 евро. В прошлом году в виде алиментов Спрудс выплатил 24 тыс. евро, выдал займов на сумму 7725 евро и 300 тыс. евро.

Как сообщалось, на прошлой неделе были задержаны администраторы процесса неплатежеспособности Наурис Дуревскис, Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также финансист Йорен Райтумс.

По данным агентства ЛЕТА, Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало два отдельных уголовных процесса. В одном фигурирует Спрудс вместе с администратором ликвидируемого «Trasta komercbanka» Крумсом и Райтумсом. Спрудсу и Крумсу инкриминируются вымогательство и легализация средств, полученных незаконным путем, а Райтумсу - соучастие в этих преступлениях. Во втором деле фигурирует Дуревскис, но об инкриминируемых ему преступлениях пока ничего не известно.

Телепередача «Ничего личного» в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.

Портал «pietiek.com» сообщает, что дело начато по жалобе кредиторов «Trasta komercbanka» - оффшорных компаний «Fairwood Import LLP» и «Ergo Tec LLP» о том, что средства, которые причитаются им как кредиторам ликвидируемого банка, были выплачены третьим, не связанным с клиентами банка лицам. В целом речь идет о сумме свыше 800 тыс. долларов.

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