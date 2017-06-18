История о доброте и собаке: что стало с Пумой и как она сейчас выглядит

Любовь и забота поистине творят чудеса: история с собакой Пумой тому подтверждение.

Наш портал уже писал, что под Даугавпилсом в апреле была найдена собака в ужасном состоянии. От животного остались кожа да кости - достаточно крупная она весила всего 13 кг и была уже на грани. Сначала с призывом о помощи обратилась девушка, которая заметила бродяжку, затем пес был доставлен в приют DZAB «Ķepu-ķepā». И вот, спустя время, заботливые работники отчитались о состоянии Пумы - это просто другой пес!

«Самый ужасный этап в жизни Пумы закончен, теперь осталось побороть мелочи. Она набрала вес, теперь надо привести в порядок уши и шерсть. Настрадавшись у прежних хозяев Пума не ожесточилась и готова подарить любовь и благодарность новым хозяевам!», - говорится в сообщении.

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В приюте обращаются ко всем, кто готов подарить новую жизнь Пуме.

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