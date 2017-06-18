История о доброте и собаке: что стало с Пумой и как она сейчас выглядит

Пума 2 месяца назад
 

Пума 2 месяца назад. Фото: Facebook

Любовь и забота поистине творят чудеса: история с собакой Пумой тому подтверждение.

Наш портал уже писал, что под Даугавпилсом в апреле была найдена собака в ужасном состоянии. От животного остались кожа да кости - достаточно крупная она весила всего 13 кг и была уже на грани. Сначала с призывом о помощи обратилась девушка, которая заметила бродяжку, затем пес был доставлен в приют DZAB «Ķepu-ķepā». И вот, спустя время, заботливые работники отчитались о состоянии Пумы - это просто другой пес!

«Самый ужасный этап в жизни Пумы закончен, теперь осталось побороть мелочи. Она набрала вес, теперь надо привести в порядок уши и шерсть. Настрадавшись у прежних хозяев Пума не ожесточилась и готова подарить любовь и благодарность новым хозяевам!», - говорится в сообщении.

Реклама

В приюте обращаются ко всем, кто готов подарить новую жизнь Пуме.

Facebook

Еще по этой теме
Кожа да кости: под Даугавпилсом найдена собака, над которой долго издевались

Кожа да кости: под Даугавпилсом найдена собака, над которой долго издевались


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Первое полуобнаженное фото Ирины Шейк после рождения дочери Wo&Men

Первое полуобнаженное фото Ирины Шейк после рождения дочери

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге Wo&Men

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге

Бондарчук и Андреева оделись на закрытие «Кинотавра» как в загс Showbiz

Бондарчук и Андреева оделись на закрытие «Кинотавра» как в загс

ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном Showbiz

ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей Hi-Tech

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей

Животный мир

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 