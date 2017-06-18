Министр: отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно

Отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно, сказала министр здравоохранения Анда Чакша в День медика.

2017 год войдет в историю Латвии, как год, когда критично обострился вопрос оплаты труда медперсонала и их готовности продолжать работу.

«Сейчас совершенно ясно, что вопрос повышения оплаты труда медицинских работников является приоритетным при планировании бюджета сферы здравоохранения на следующий год и долгосрочного планирования человеческих ресурсов», - считает министр.

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Также она подчеркнула, что отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно и пришло время пересмотреть приоритеты, направив на нужды медицины адекватное финансирование.

Она также добавила, что достигнуто соглашение о том, что в следующем году на повышение зарплат медперсонала будут направлены значительные дополнительные средства. «Это больше не будет повышением зарплаты лишь в рамках повышения минимальной зарплаты в стране», - заверила Чакша.

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