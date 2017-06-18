Министр: отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно, сказала министр здравоохранения Анда Чакша в День медика.

2017 год войдет в историю Латвии, как год, когда критично обострился вопрос оплаты труда медперсонала и их готовности продолжать работу.

«Сейчас совершенно ясно, что вопрос повышения оплаты труда медицинских работников является приоритетным при планировании бюджета сферы здравоохранения на следующий год и долгосрочного планирования человеческих ресурсов», - считает министр.

Реклама

Также она подчеркнула, что отступление в вопросе повышения зарплат медицинским работникам невозможно и пришло время пересмотреть приоритеты, направив на нужды медицины адекватное финансирование.

Она также добавила, что достигнуто соглашение о том, что в следующем году на повышение зарплат медперсонала будут направлены значительные дополнительные средства. «Это больше не будет повышением зарплаты лишь в рамках повышения минимальной зарплаты в стране», - заверила Чакша.

Еще по этой теме
Договорились. Ради здравоохранения повысят социальные взносы

Договорились. Ради здравоохранения повысят социальные взносы

К 2020 году финансирование здравоохранение составит 4% от ВВП

К 2020 году финансирование здравоохранение составит 4% от ВВП

Керис об увеличении финансирования здравоохранения: пока это пустые обещания

Керис об увеличении финансирования здравоохранения: пока это пустые обещания


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном Showbiz

ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей Hi-Tech

Audi прибавила суперкару R8 Spyder V10 рекордных мощностей

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге Wo&Men

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге

В Китае осуществили квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае осуществили квантовую телепортацию

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 