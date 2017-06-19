Пожар в Юрмале локализован; пожарные продолжают борьбу с огнем

 

Фото: Facebook

 

По состоянию на утро 20 июня, известно, что сильный пожар в Юрмале на сортировочной станции мусора в Слоке удалось локализовать. Пожарные продолжают борьбу с огнем и поэтому для водителей закрыто Вентспилсское шоссе на отрезке улицы Мелдеру и торгового центра «Курши», сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Напомним, что в тушении пожара задействованы все государственные службы. Так огонь тушил вертолет НВС, который черпал воду из Слокского карьера и сбрасывал ее на место возгорания. На место ЧП прибыли 2 пожарных опезда с 250 тоннами воду, задействована техника Лесной службы.

Место пожара характерно тем, что там «засуха» - поблизости нет источников воды.

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Ниже вы можете прочитать, как развивались события.

Как сообщили TVNET очевидцы, горит мусор на местной сортировочной станции (пункте переработки отходов) возле карьеров в Слоке. Пожар с сильным задымлением, который пока безуспешно стараются потушить - на Взморье сейчас порывистый ветер. Здесь много местных жителей, которые наблюдают за ЧП, работают 5-6 пожарных бригад.

Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Около 17 часов полиция отодвинула загородительную ленту еще на 100 - 150 метров, так как ситуация усугубляется. По неофициальным данным, на складе скопилось много пластика и целлофана, который трудно потушить.

Порталу сообщили, что возгорание заметно уже за пределами города - возле т/ц Spice в Риге. На самом же опасном участке дороги Вентспилсского шоссе пока перекрыто движение, сообщает Latvijas Valsts ceļi. Кроме того, полиция дежурит даже на железнодорожном полотне с «тыльной» стороны станции, дабы зеваки не подошли на слишком опасное расстояние.

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Это фото было сделано в 18.27 - спустя полтора часа после возгорания. Как видим, клубы дыма не стали меньше:

Фото: Русский TVNET

Ближе к 19 часам на месте пожара работает около 50 сотрудников ГПСС.

На 19:15 не курсируют электрички по направлению в Кемери. Как сообщили порталу, только что по направлению в сторону Слоки отправились цистерны с водой. О помощи соообщает и LDZ в своем Твиттере. Задерживается и движение электричек в Ригу.

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По состоянию на 21.20 клубы дыма продолжают валить, но не столь сильно, как ранее. Возможно, тушение пожара продолжится всю ночь.

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Фото 18.30/22.30 - так обстоит дело в тушением в эти минуты:

Фото: Русский TVNET

В соцсетях распространяется призыв (правда, пока не подкрепленный мнением специалистов), что местным жителям следует провести грядущую ночь с закрытыми окнами - дым может быть ядовит. Отметим, что запаха в густонаселенном микрорайоне Каугури не чувствуется: ветер гонит дым в обратном от домов направлений.

В 01.00 пожар, к сожалению, до сих пор не ликвидирован. Работы по тушению идут полным ходом.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Мы следим за развитием событий.

Пожар повышенной опасности в Юрмале

Фото: Пожар повышенной опасности в Юрмале1


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