В Юрмале разгорается сильный пожар, который пока не могут потушить

 

Фото: Facebook

 

Сегодня около 16 часов в Юрмале начался сильный пожар, огромные клубы едкого черного дыма видны даже в Риге.

Как сообщили TVNET очевидцы, горит мусор на местной сортировочной станции (пункте переработки отходов) возле карьеров в Слоке. Пожар с сильным задымлением, который пока безуспешно стараются потушить - на Взморье сейчас порывистый ветер. Здесь много местных жителей, которые наблюдают за ЧП, работают 5-6 пожарных бригад.

Facebook

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Около 17 часов полиция отодвинула загородительную ленту еще на 100 - 150 метров, так как ситуация усугубляется. По неофициальным данным, на складе скопилось много пластика и целлофана, который трудно потушить.

Порталу сообщили, что возгорание заметно уже за пределами города - возле т/ц Spice в Риге. На самом же опасном участке дороги Вентспилсского шоссе пока перекрыто движение, сообщает Latvijas Valsts ceļi. Кроме того, полиция дежурит даже на железнодорожном полотне с «тыльной» стороны станции, дабы зеваки не подошли на слишком опасное расстояние.

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Это фото было сделано в 18.27 - спустя полтора часа после возгорания. Как видим, клубы дыма не стали меньше:

Фото: Русский TVNET

Ближе к 19 часам на месте пожара работает около 50 сотрудников ГПСС.

На 19:15 не курсируют электрички по направлению в Кемери. Как сообщили порталу, только что по направлению в сторону Слоки отправились цистерны с водой. О помощи соообщает и LDZ в своем Твиттере. Задерживается и движение электричек в Ригу.

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Мы следим за развитием событий.

Пожар повышенной опасности в Юрмале

Фото: Пожар повышенной опасности в Юрмале0


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