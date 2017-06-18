Зачем приближенный к Путину человек купил небольшую квартиру в Даугавпилсе

 

Фото: AP/Scanpix

Член партии «Единая Россия» Константин Караковский, который также состоит в лояльном к президенту РФ известном мотоклубе «Ночные волки» приобрел квартиру и регулярно посещает Латвию, сообщает передача «Nekā personīga» на телеканале TV3.

Ранее ему также принадлежала квартира в Ливанах, но он продал ее. «Новая газета» опубликовала список награжденных «За борьбу за независимость Крыма» - где среди прочих упоминается имя и Караковского. Он является главой небольшого самоуправления подмосковного поселка и лидером «Ночных волков Истры».

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс указывает, что «Ночные волки» в период аннексии Крыма были одними из первых, кто громогласно указывал, что Крыму необходимо стать частью России. «В принципе, они играли одну из важных ролей в оккупации Крыма и присоединении его к РФ» - заявил передаче Сартс.

Реклама

С середины 2014 года против лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирург) ряд стран Запада ввел санкции. Напомним также, что год назад в Россию из Латвии был выслан лидер местного филиала «Ночных волков» гражданин РФ Игорь Лакатош.

По словам соседей, Караковский с супругой наведываются в Даугавпилс регулярно - в обычную «хрущевку», квартиру площадью 30 кв. м. Однако ни одно из опрошенных журналистами госучреждений так и не смогло сказать на основании какого документа ему разрешен въезд в Латвию.

В свою очередь, экс-президент Валдис Затлерс весьма удивлен тому факту, что человек, связанный с Кремлем, покупает небольшую квартирку в Латгалии. И высказал предположение, что такие люди могут быть близки к системе, которая вербует людей. «20 лет они не мешают, а потом вдруг в один момент все начинают работать в пользу одного государства», — отмечает Затлерс.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество Hi-Tech

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

Бондарчук и Андреева оделись на закрытие «Кинотавра» как в загс Showbiz

Бондарчук и Андреева оделись на закрытие «Кинотавра» как в загс

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина Wo&Men

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге Wo&Men

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
http://alkoutlet.lv

Темы

 