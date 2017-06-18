Зачем приближенный к Путину человек купил небольшую квартиру в Даугавпилсе

Член партии «Единая Россия» Константин Караковский, который также состоит в лояльном к президенту РФ известном мотоклубе «Ночные волки» приобрел квартиру и регулярно посещает Латвию, сообщает передача «Nekā personīga» на телеканале TV3.

Ранее ему также принадлежала квартира в Ливанах, но он продал ее. «Новая газета» опубликовала список награжденных «За борьбу за независимость Крыма» - где среди прочих упоминается имя и Караковского. Он является главой небольшого самоуправления подмосковного поселка и лидером «Ночных волков Истры».

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс указывает, что «Ночные волки» в период аннексии Крыма были одними из первых, кто громогласно указывал, что Крыму необходимо стать частью России. «В принципе, они играли одну из важных ролей в оккупации Крыма и присоединении его к РФ» - заявил передаче Сартс.

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С середины 2014 года против лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова (Хирург) ряд стран Запада ввел санкции. Напомним также, что год назад в Россию из Латвии был выслан лидер местного филиала «Ночных волков» гражданин РФ Игорь Лакатош.

По словам соседей, Караковский с супругой наведываются в Даугавпилс регулярно - в обычную «хрущевку», квартиру площадью 30 кв. м. Однако ни одно из опрошенных журналистами госучреждений так и не смогло сказать на основании какого документа ему разрешен въезд в Латвию.

В свою очередь, экс-президент Валдис Затлерс весьма удивлен тому факту, что человек, связанный с Кремлем, покупает небольшую квартирку в Латгалии. И высказал предположение, что такие люди могут быть близки к системе, которая вербует людей. «20 лет они не мешают, а потом вдруг в один момент все начинают работать в пользу одного государства», — отмечает Затлерс.