Свалка в Юрмале, где произошел крупный пожар, была нелегальной

 

Фото: Aculiecinieka foto

Свалка в Юрмале, где произошел пожар повышенной опасности, была нелегальной, сообщила в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении генеральный директор Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова.

Мусор на площадке, где начался пожар, хранило ООО «Prima M», хотя у него не было на это никаких разрешений. ГСОС начала против предприятия административное делопроизводство и потребовало до 24 июля освободить территорию от мусора.

Фирма этот административный акт оспорила, но суд оставил постановление ГСОС в силе.

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По данным ГСОС, мусор на этой территории стал появляться в октябре прошлого года.

По словам Колеговой, это было место, куда «люди свозили отходы без каких-либо разрешений, без какой-либо оценки».

Теперь ГСОС примет решение о санкциях в отношении предприятия, а также рассмотрит необходимость обращения в правоохранительные органы с просьбой начать уголовный процесс.

Пожар повышенной опасности в Юрмале

Фото: Пожар повышенной опасности в Юрмале1

По данным «Firmas.lv», ООО «Prima M» зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО «SO Trust», которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО «SO Trust» занимается погрузочно-разгрузочными работами.

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На вопрос об ущербе для окружающей среды в результате пожара, Колегова ответила, что качество воздуха после горения мусора ухудшилось, в воздухе много пыли. Однако в целом погодные условия во время пожара были благоприятны с точки зрения минимизации ущерба, потому что дым поднимался вверх, где ветер его быстро рассеивал.

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Сегодня ГСОС рассмотрит возможность взять образцы воздуха в Юрмале, чтобы объективно оценить его качество после пожара.

Как сообщалось, вызов на место происшествия пожарные получили вчера около 15.50 от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

После более чем 12 часов тушения сегодня в 5.17 сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар, но работы по его тушению все еще продолжаются.

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