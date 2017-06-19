Командующий НВС опасается провокаций против солдат НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

 

В Латвии возможны провокации против военнослужащих многонационального батальона НАТО, заявил Латвийскому радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Еще по этой теме

В связи с этим НВС со всеми участвующими в батальоне странами говорило о том, что нужно быть готовыми к провокациям и реакция на них должна быть спокойной. Этот вопрос обсуждался также и с самим солдатами.

Министр обороны Раймонд Бергманис сегодня также сказал на Латвийском телевидении, что для опасений по поводу провокаций есть основания, если судить по опыту Литвы, куда военнослужащие НАТО уже прибыли.

Например, в Литве распространялись ложные сообщения о том, что натовские солдаты якобы изнасиловали местную девушку.

Реклама

Калниньш отметил, что контакты служащих батальона с местными жителями будут обширными, потому что им необходимо выходить за пределы базы, чтобы учиться успешно защитить страну. Командующий НВС отметил, что на последних крупных военных учениях инцидентов было сравнительно мало, и армия уже договорилась с жителями о компенсациях.

Калниньш напомнил, что батальон под руководством Канады будет находиться в Латвии по крайней мере три года, а его численность не будет существенно меняться. Большую часть времени солдаты будут посвящать обучению в полевых условиях - и на полигоне в Адажи, и в других регионах Латвии.

В настоящее время инфраструктура для приема союзников по НАТО готова еще не полностью, но план выполняется с опережением, поэтому уже в конце августа все военнослужащие будут ночевать в казармах, а также будет обеспечена вся необходимая инфраструктура для техники и обучения. В настоящее время в казармах живет более 50% размещенных в Латвии солдат НАТО.

Говоря о реакции России на развертывание сил НАТО, Калниньш отметил, что она не очень довольна, но в Латвии размещено лишь небольшое подразделение альянса,

при этом «наша деятельность абсолютно прозрачна и ориентирована только на оборону».

В связи с этим, по словам Калниньша, латвийская армия без лишней обеспокоенности и драматизма относится к предстоящим учениям России и Белоруссии «Запад».

Как сообщалось, сегодня на Адажской военной базе состоится торжественная встреча многонационального батальона НАТО, в которой примут участие президент Раймонд Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Раймонд Бергманис, министр обороны Канады Харджит Саджан и др. официальные лица.

Еще по этой теме
В Литве стартуют масштабные учения НАТО

В Литве стартуют масштабные учения НАТО

Путин: Россия ответит на все действия НАТО

Путин: Россия ответит на все действия НАТО

Вейонис: НАТО необходимо искать диалог с Россией

Вейонис: НАТО необходимо искать диалог с Россией


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR

reklama.vesti.lv

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве Showbiz

Финалистка «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

Умер легендарный актер Алексей Баталов Showbiz

Умер легендарный актер Алексей Баталов

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина Wo&Men

Опубликовано первое видео с предполагаемой внучкой Путина

ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном Showbiz

ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге Wo&Men

ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 