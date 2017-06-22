Где пожарить шашлык, если на Лиго вы остались в городе

Если в этом году у вас нет возможности на Лиго выехать из столицы, это не повод не отмечать один из самых любимых праздников в году. Русский TVNET рассказывает, где в черте города можно устраивать пикники и пользоваться мангалами.

1. Балкон вашей квартиры

Если вы застряли в своей квартире и на длинных выходных не планируете выбираться дальше своей квартиры, вы можете устроить барбекю прямо на своём балконе.

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Однако прежде чем разжигать мангал и мариновать шашлык, прочтите несколько простых правил:

Приготовление еды на открытом воздухе не возбраняется, при условии, что соблюдены правила пожарной безопасности. То есть это не должен быть открытый огонь, а специально оборудованный мангал. Иначе, завидя валящий с балкона дым, соседи могут вызвать пожарную службу.

Очень многие домоуправления что-либо поджигать на балконах и лоджиях запрещают, что оговорено внутренними правилами по содержанию дома. Так, например, в многоквартирных домах Rīgas namu pārvaldnieks «разводить костры» на балконе запрещено, будь то даже гриль или закрытый мангал, потому что это реальная угроза безопасности жителей. Так что прежде, чем дымить, лучше почитать свой договор с управляющим домом.

2. Места для гриля

В Риге есть несколько специально оборудованных мест для пикника с мангалами:

Это берег Кишэзерса недалеко от улицы Паву, 16

Места у озер Бабелите и Дамбьяпурва, Булльупе и Вакарбулли, у озера Дамбьяпурва.

Место у Даугавы на Кенгарагском променаде. Там разрешается использовать гриль, мангалы, шашлычницы.

«Кепка Ушакова» - на территории в низине горы на улице Деглава установлены 15 мест для пикника.





















































Aizvērt Отдых на Луцавсале Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Artūrs Krūmiņš/TVNET Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA Austra Helēna Žaggere/LETA







3. Просто пикник

Загорать, а также устраивать пикники разрешено в зеленой зоне вокруг пруда Марас, природном парке Марупите, Приморском парке, в парках в Кенгарагсе, Страздумуйже, Шампетера, Озолайнес, Дзегужкалнсе, Нордеку, Узварас, Бишумуйжас, Анниньмуйжас, Эбелмуйжас и Зиепниеккалнсе. А еще – в Клейсты возле канала Хапака, в зеленых массивах Биекерниеки, Шмерля, Юглас, Улброкас, Зиепниеккална, Иманты и Болдерая и многих других местах.

Не следует забывать о том, что на пикниках нельзя находиться с открытой упаковкой пива или другого алкогольного напитка в любой открытой таре, а после пикника место отдыха должно остаться чистым.

Если рядом имеются мусорные контейнеры, отходы следует поместить туда. Если их нет, мусор придется забрать с собой.

4. Общественные гулянья

«Пива на набережной будет много, закуски тоже хватит на всех. Ну, а если кому-то не по душе многолюдные сборища или хочется все-таки быть поближе к природе — отправляйтесь на Дзегужкалнс», - вот как описываются предстоящие столичные гулянья на Лиго.

Подробнее читайте здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Где зажгут костры на Лиго? Лучшие места празднования Яновой ночи

ЧИТАЙ НА TVNET: В Риге празднование Лиго пройдет на набережной 11 Ноября и Дзегужкалнсе

























































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