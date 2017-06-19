Торгуете сельхозпродуктами на рынках и на улицах? Правила станут строже

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Комитет Кабинета министров сегодня одобрил разработанные Министерством экономики поправки к правилам о видах торговли, подлежащих согласованию с самоуправлением, и о порядке организации торговли, призванные уменьшить теневую экономику в торговле сельскохозяйственными и продовольственными товарами на рынках и в уличной торговле.

Поправки призваны также способствовать прослеживаемости происхождения сельхозпродукции собственного производства, пересмотреть и расширить обязанности и ответственность управляющего рынком и организатора торговли, укрепить сотрудничество управляющего рынком, организатора торговли, самоуправления и учреждений надзора и контроля, а также уточнить компетенцию учреждений надзора и контроля.

Согласно поправкам, самоуправление обязано в справках указывать информацию о происхождении каждого продукта и обеспечить участникам торговли выдачу справок о происхождении собственноручно выращенных свежих фруктов, овощей, ягод и мяса собственного производства.

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Минэкономики считает, что это регулирование

положительно повлияет на добросовестных торговцев, так как укрепит борьбу с теневой экономикой.

В рамках рабочей группы был поднят также вопрос о концептуальном пересмотре правового регулирования уличной торговли, где систематически констатируются нарушения, что создает условия для нечестной конкуренции.

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