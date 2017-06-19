На работу – на велосипеде, но где оставить железного коня?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

С каждым годом выбор в пользу двухколесного вида транспорта рижане делают все чаще, тем более, что велоинфраструктура усиленно развивается. Но где припарковать железного коня? Оказывается, в Риге есть 41 муниципальная парковка для велосипедов, где это можно сделать бесплатно.

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Компания Rīgas satiksme по заказу Департамента сообщения Рижской думы в 36 местах установила установила 41 велопарковку, где одновременно можно оставить 320 велосипедов.

Все эти парковки обозначены на интерактивной карте, которая доступна на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе «Услуги» -«Автостоянки».

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Услуги парковок для велосипедов на этих стоянках для рижан и гостей столицы – бесплатны.

В июле-сентябре 2017 года планируется установить новых 10 велопарковок в центре города (на улицах Тербатас, Театра, бульваре Аспазияс, Стабу, Элизабетес, К. Валдемара) и три дополнительные к уже имеющимся (на улицах Тербатас и Вальню, где самый большой спрос).

В местах парковки видеонаблюдение не установлено, поэтому велосипедист несет ответственность за сохранность своего транспортного средства. Вот этот момет и огорчает велолюбителей.

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