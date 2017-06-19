Вот такой ремонт дорог: сначала обновим разметку, потом снимем асфальт (фото)

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Milos Milosevic

Лиепайчане выражают свое возмущение ситуацией на перекрестке улиц Ганибу и Вейденбаума, где проходят ремонтные работы на дорогах.

Как сообщают читатели в соцсетях, 5 июня на этом перекрестке были перекрашены зебры и другие линии. Но каково былоих удивление, когда уже 15 июля на этих покрашенных местах начали снимать асфальт.

16 июля, портал убедился на месте, что на указанном месте не только снимали асфальт, но работники «Ceļu, tiltu būvnieks» уже укладывали новый асфальт.

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Как порталу рассказал представитель Коммунального управления Мартиньш Якобсонс,было принято решение улучшить покрытие на этом перекрестке.

Он также признал, что бвышло недоразумение с планированием последовательности работ, но отметил, что: «Начиная выполнять работы, чтобы они были качественные, было принято решение снять старый асфальт также на тех местах, где были только что размеченные зебры. Таким образом, новое покрытие будет ровным.»

«Хорошая новость в том, что городу заповторную разметку платить не придется, а ее оплачивает предприятие «Ceļu, tiltu būvnieks».

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