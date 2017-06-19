Вас обвесили или обсчитали? Штраф продавцу - до 700 евро

Нечестным работникам торговли придется платить более высокие денежные штрафы. Соответствующие поправки к Закону о защите прав потребителей на минувшей неделе утвердило правительство, и теперь штраф за обман покупателей может составить до 700 евро, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Как рассказала радиостанции руководитель отдела общественных отношений Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане, найти управу на таких нечестных продавцов можно — достаточно просто обратиться к сотрудникам центра.

«Лучше всего обозначить проблему сразу, когда вы заметили что-то противозаконное. Например, вас обвесили или продали вам просроченный продукт. Но если на ваше замечание продавец не реагирует, то следует обратиться с претензией к руководителю магазина и зафиксировать произошедший инцидент письменно. К заявлению можно приложить и фотоматериалы. Поскольку в случае дальнейшего разбирательства сотрудники нашего Центра и других институций к ответственности будут призывать юридическое лицо, а не отдельно взятого продавца», — пояснила Гертмане.

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Ранее 13 июня правительство одобрило поправки к Закону о защите прав потребителей. Они предусматривают

наказание в виде денежного штрафа от 30 до 700 евро в отношении продавцов, которые неверно определили вес, объем, цену товара или услуги.

Кроме этого, денежный штраф в размере от 210 до 4300 евро грозит тем компаниям, которые будут предоставлять кредиты клиентам с 23-х часов до 7 часов утра.

Еще одним нововведением является штраф в размере 210 евро за ведение торговли в неположенном месте (например, на улице) или за нарушение условий торговли на рынке.

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