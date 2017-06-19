C 19 июня будут изменения в маршруте автобуса №51

Rīgas satiksme информирует, что с 19 июня на время ремонтных работ произойдут изменения в маршруте автобуса №51.

Конечная остановка Ulbroka будет закрыта. Автобус, следующий по маршруту Abrenes iela – Ulbroka будет курсировать по улице Института, улице Ацонес, и далее разворачиваться в противоположном направлении для высадки и посадки пассажиров.

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В направлении конечной Abrenes iela, автобус свой маршрут будет начинать на временной конечной на улице Ацонес.

Остановка автобуса №51 Institūts (в направлении улицы Абренес) перенесена вперед.

Автобусные рейсы к средней школе в Улброке будут курсировать без изменений!

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