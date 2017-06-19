Рак и бесплодие: чем опасны горящие свалки?

Опасные химические соединения, образовывающиеся при сжигании пластиковых отходов и попадающие в атмосферу, могут стать причиной загрязнения окружающей среды с долгосрочными последствиями, рассказал порталу TVNET аналитик Государственной инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис. Ядовитые вещества - диоксины и фураны, которые выделяются при сжигании синтетических продуктов, из атмосферы попадают в окружающую среду. Это может отразиться на репродуктивном здоровье - вызвать бесплодие, расстройства развития, а также повысить риск заболевания рака. Насколько уровень загрязнения серьезен, можно будет сказать после того, как будут проанализированы пробы воздуха.

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Несмотря на то, что на данный момент пожар в Юрмале локализован, людям, которые живут неподалеку от места событий, окна необходимо держать закрытыми. Тем, у кого слабое здоровье, особенно проблемы с дыханием, стоит держаться подальше от задымленной территории, указывает Инспекция здравоохранения. Недомогание может возникнуть у людей с психосоматическими расстройствами.

«Нужно учитывать, что загрязнения попали в атмосферу и последствия будут длительными. «Эффект» будет чувствоваться позже» поясняет Кадикис.

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Насколько велико загрязнение и какие будут последствия, пока судить сложно. Об этом можно будет говорить после анализов, которые будут проводиться в лабораториях Европы. В Латвии таких анализов не делают.

При горении синтетических материалов, выделяются сложные органические вещества - диоксины и фураны, которые попадая в человеческий организм, могут повлиять на репродуктивное здоровье, и повышает риск заболевания рака, поясняет эксперт.

«Принимая во внимание, что дым поднимался наверх, локальное воздействие будет незначительным. Если бы вчера шел дождь, воздух очистился бы, но загрязнения осели бы на земле» поясняет Кадикис. Плохая новость в том, что попадая в атмосферу, загрязнения распространяются на гораздо большую территорию. С дождем бы оно попало бы на землю, на растения и воду, где повлияло бы на рыбу.

Горящая пластмасса очень ядовита, поэтому сжигать ее категорически запрещается. Чтобы было нагляднее, во время пожара люди чаще всего погибают от отравления ядовитым дымом, а не от самого огня.

Фото: Aculiecinieks

В то же время, пожар повышенной опасности в Юрмале, вспыхнувший в воскресенье на нелегальной свалке отходов, не окажет сохраняющегося влияния на людей и окружающую среду, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова.

ГСОС узнала об этом объекте весной от местных жителей и распорядилась как можно скорее вывезти отходы с этой территории. ООО «Prima M», которому принадлежит данная территория, оспорило это решение, но ГСОС его не изменила и 15 июня известила предприятие о том, что оно должно вывезти отходы до 24 июня. После получения результатов анализов сгоревших отходов также станет известно, какой штраф будет применен к предприятию, рассказала руководитель службы.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, ГПСС удалось локализовать пожар сегодня утром после 12 часов работы. Сейчас на месте происшествия работают 50 пожарных и спасателей, горение открытым пламенем ликвидировано, но тление еще продолжается.

Как сообщалось, вчера около 15.50 пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале.

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